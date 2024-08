De vrouwen die hun geld verdienen met naakt snapchatten

Snapchat was de app waarop een hele generatie aan het wachten was. In 2011 – het jaar dat de app werd gelanceerd – was de boodschap rondom social media voornamelijk: wees voorzichtig. Elk woord, ieder beeld en elke video die je online zet wordt opgeslagen in een of andere afgelegen ondergrondse server. Toekomstige werkgevers kunnen je opzoeken en die ene foto van jou met je doorgesnoven kop tegenkomen. Je moeder kan je naam googelen en een tweet uit een ver verleden vinden waarin je haar een “dom turbovarken” noemt en smeekt om geadopteerd te worden.



In deze tijd, waarin alles wordt gedeeld, ontsnap je nooit aan je verleden – zo werd er toen gedacht.

Snapchat zorgde ervoor dat die angst verdween: elk bericht dat je verzendt wordt van de servers verwijderd zodra het is gelezen of er een bepaalde tijd is verstreken, wat betekent dat je in relatieve rust online kunt zetten wat je wilt. Dit leidde ertoe – zoals te verwachten viel – dat mensen naaktfoto’s van zichzelf plaatsten, want geef tien willekeurige mensen een podium om hun geslachtsdelen te tonen en zeker een kwart zal deze kans met beide handen aangrijpen.

Eerder dit jaar kondigde Snapchat een verbod op “risicovolle beelden” aan, na klachten van ouders. Ook adviseert het bedrijf gebruikers om “seksueel expliciete inhoud” niet te verspreiden via openbare Verhalen, maar privé-verhalen en snaps zijn een ander verhaal: er bestaat inmiddels een hele industrie waarin jonge vrouwen gebruikmaken van de app om op basis van pay-per-view seksueel expliciete beelden te verspreiden.

Een van de Instagramposts van Stacey Carlaa

Ik ontmoette een van deze vrouwen toen ik een paar jaar geleden naar Londen verhuisde. Ik wist het niet toen ik haar leerde kennen, maar nadat ik haar op Snapchat begon te volgen, werd het vrij duidelijk. Ze zette foto’s van haar borsten online – niet ‘sexy uitgaansfoto’s’, maar volledig zichtbare borstenfoto’s – en gaf informatie hoe je toegang kon krijgen tot haar ‘premium shows’, die werden aangekondigd met minder expliciete beelden.



Mijn eerste gedachte was, als student bedrijfskunde, dat dit meisje, @StaceyCarlaa, een genie was. Het kost ongeveer tweeëntwintig euro om een show te zien, en tijdens de show die ik bekeek stonden er op de virtuele gastenlijst (waarop de namen onherkenbaar waren) vijftien mensen. Als Stacey twee optredens per week geeft en er ten minste vijftien mensen tweeëntwintig euro betalen, verdient ze minstens 660 euro per week voor een paar uur werk.

Het verdient dus goed, maar toen ik Stacey wat langer volgde en merkte dat haar vriendje verdween uit haar Verhalen, begon ik me af te vragen of haar werk misschien andere onderdelen van haar leven beïnvloedde. “Er zijn spanningen ontstaan tussen mijzelf en een paar mensen uit mijn familie,” zegt Stacey. “Mijn moeder steunt me gelukkig wel heel erg.”

Jezelf naakt op het internet zetten is niets nieuws. Consumenten hebben sinds de tijd dat webcams op de markt kwamen, diezelfde webcams gebruikt om hun geslachtsdelen de wereld in te sturen, zowel voor geld als plezier. Veel mensen maakten kennis met dit concept door de – achteraf gezien, problematische – scène in de film American Pie, waarin het hoofdpersonage Jim zijn ontmaagding probeert te filmen – zonder medeweten van zijn bedpartner – maar per ongeluk iedereen op zijn e-mailcontactenlijst voor de stream uitnodigt, waardoor iedereen getuige is van zijn vroegtijdige zaadlozing.

Anderen maakten kennis met deze wereld door online seksshows, die ongeveer tegelijkertijd ontstonden met het moment dat je webcams met het internet kon verbinden. Toen de bandbreedte en de kwaliteit van elektronica verbeterden, raakten er steeds meer mensen bij betrokken, die allemaal voor toegang tot sekssites of particuliere shows betaalden. En hoewel porno heeft geleden onder de verspreiding van gratis materiaal op het internet, is de webcam-industrie – die in tegenstelling tot porno de mogelijkheid biedt om live te communiceren met de modellen – alleen maar gegroeid, tot de huidige geschatte waarde van meer dan een miljard.

My Free Cams, een van de grootste webcamsekssites, heeft meer dan honderdduizend modellen en vijf miljoen bezoekers. Leden betalen voor verschillende diensten, zoals privéoptredens, volledig geluid, groot beeldformaat en de mogelijkheid om privéberichten te sturen. De site pakt een bepaald percentage van het geld dat betaald wordt, voordat de modellen iets ontvangen. Op Snapchat wordt het geld direct naar de modellen overgemaakt, en mogen ze elke cent houden. (Het is onmogelijk om te vertellen hoeveel geld er precies wordt gegenereerd, omdat de profielen moeilijk te vinden zijn en Snapchat niet wil reageren op de trend en weigerde mee te werken aan dit artikel.)

Het is logisch waarom dit zo aantrekkelijk is. De meeste vrouwen die ik voor dit artikel sprak, zeiden dat ze uit de kleren begonnen te gaan op Snapchat, omdat ze klaar waren met hun saaie, slechtbetaalde normale banen. Als je eenmaal aan de gang bent en beseft dat je minstens zeshonderd euro kunt krijgen voor een paar uurtjes werk voor je telefoon, is het begrijpelijk dat mensen dit zullen blijven doen.

“Ik pakte Snapchat erbij en vroeg: ‘Wie zou er betalen om me naakt te zien?’ Zo is het allemaal begonnen.”

Er zijn twee belangrijke inkomstenbronnen voor deze profielen. De eerste en populairste is een aan dit werk toegewijd Snapchatprofiel waarop dagelijks materiaal verschijnt, waarvoor klanten eenmalig betalen om het profiel te ontgrendelen. De tweede manier om inkomsten te vergaren is het geven van premiumshows. Daarbij betalen klanten om op een lijst van het persoonlijke profiel van een model te komen, waarna zij een ‘live’-optreden zal geven en de klanten persoonlijk enkele uren lang beelden zullen ontvangen.

Minder vrouwen kiezen voor de tweede optie, wellicht omdat het als persoonlijker wordt beschouwd – nog intiemer dan conventionele webcamshows. Optreden voor een webcam is heel erg vastomlijnd. Je zit in je slaapkamer – of in een studio vol sets die eruitzien als jouw slaapkamer – voor een laptop. Er is een bepaalde vaste structuur: de kijker ziet het model en haar omgeving vanuit een of twee vaste hoeken. Oftewel, het is transactioneel. Op Snapchat zie je meer van het persoonlijke leven van de modellen – althans, in de gedachten van de volgers. Een model kan bijvoorbeeld een video van het uitlaten van haar hond online zetten, voordat ze een borstenvideo maakt; of een foto van een nieuwe outfit, voordat ze een expliciete selfie maakt.

Elle Monroe is een snapchatter uit Londen, die 57 euro vraagt voor levenslange toegang tot haar premiumprofiel. Ze zegt dat ze op een goede dag ongeveer twintig inschrijvingen ontvangt, waarmee ze meer dan 1100 euro in 24 uur verdient. Ze vertelde me iets wat niet als een verrassing kwam, namelijk dat ze geen enkele drang voelt om een andere baan te nemen, aangezien ze genoeg geld met Snapchat verdient om ruimschoots van rond te komen.

“Een jaar geleden had ik geen geld en ik wist niet hoe ik op een webcamsite moest komen, dus ik pakte Snapchat erbij en vroeg: ‘Wie wil er betalen om me naakt te zien?’ Zo is het allemaal begonnen,” zegt ze. Toen ze voor het eerst begon was ze “zo nerveus dat ik een fles moest leegdrinken”, maar nu is ze comfortabeler.

“Soms heb ik fases dat ik me slecht voel over mezelf, maar dan realiseer ik me dat dit me de financiële vrijheid geeft om aan mijn kunst te werken, dat ik mijn dag zelf kan indelen en dat ik de volledige controle over mijn leven heb.”

De baan heeft zijn voordelen – “Ik vind het leuk dat ik niet vroeg hoef op te staan, dat ik mijn eigen baas ben en dat ik een luxe levensstijl kan hebben” – en zijn relatieve nadelen: “Er zitten vreemde verzoeken bij, zoals mensen die me vragen om hun vriendin te beledigen, om over mijn voeten heen te plassen en om ze te vernederen omdat ze een kleine pik hebben.”

Een model uit de Verenigde Staten – die vroeg om anoniem te blijven, aangezien slechts vier mensen uit haar naaste omgeving weten dat ze een premiumprofiel heeft, dus laten we haar Rochelle noemen – vertelde me dat ze met dit werk begon om dezelfde redenen als Elle: een gebrek aan geld en het verlangen om haar eigen dagindeling te bepalen. Ik vroeg haar hoe ze zich onderscheidt van de andere profielen in deze reeds competitieve markt.

“Ik denk dat mensen een soort van verliefd worden op bepaalde meisjes die aan hun smaak voldoen,” zegt ze. “Het enige ding dat ik doe dat anderen misschien niet doen, is anaal. Ik vind het niet altijd leuk hoe mensen tegen me praten, maar ik kan er beter mee omgaan dan vroeger. Het kan je je vies laten voelen, en niet op een goede manier, maar ik heb geleerd om die mensen te blokkeren en gewoon verder te gaan. Soms heb ik fases dat ik me slecht voel over mezelf, maar dan realiseer ik me dat dit me de financiële vrijheid geeft om aan mijn kunst te werken, dat ik mijn dag zelf kan indelen en dat ik de volledige controle over mijn leven heb.”

Het minimumloon in de Verenigde Staten is 7,25 dollar [6,06 euro], wat betekent dat een volledige werkweek van 40 uur slechts 290 dollar in het laatje brengt, voor de belastingen er nog afgetrokken worden. Nulurencontracten – waarbij werkgevers niet wettelijk verplicht zijn om een minimum aantal werkuren te geven – zijn in de Verenigde Staten net zo voorkomend als in Nederland, waardoor veel mensen geen betrouwbare bron van inkomsten hebben. Als je een jonge aspirant-kunstenaar bent, zoals Rochelle, waarom zou je dan niet een beetje extra geld verdienen als dat kan?

CrazyyCatt

Het laatste model dat ik sprak noemt zichzelf “CrazyyCatt” en is een getatoeëerd, rozeharig premiummeisje dat vanuit de Verenigde Staten werkt. Net als de anderen begon ze naakt te snapchatten omdat “het prima verdient.” Ze vraagt een eenmalige betaling van 55 euro. “Sommige weken krijg ik vijftien nieuwe inschrijvingen, andere weken vijf,” zegt ze, wat betekent dat haar inkomen schommelt tussen 275 en 825 euro per week. Ze doet nu het nog maar zes maanden, maar lijkt ervan te genieten – voorlopig. “Ik houd hiermee op zodra ik me verveel,” zegt ze.

En daarin ligt de aantrekkingskracht: Snapchat geeft deze vrouwen de mogelijkheden om een aanzienlijk inkomen te verdienen, met volledige controle over het waar en wanneer. Ze kunnen een naakte selfie vanuit een kleedkamer plaatsen; ze kunnen een liveoptreden vanuit hun keuken streamen, In tegenstelling tot webcamsites krijgen ze honderd procent van het geld dat ze verdienen, en dat kunnen ze investeren in wat ze maar willen. Elle gebruikt haar inkomsten voor toekomstige ondernemingen en Rochelle heeft de tijd om haar kunst te ontplooien, dankzij haar financiële vrijheid.

Sommige mensen werken in kantoren, anderen zetten hun tieten op Snapchat. En zolang iedereen gelukkig is, is het moeilijk om daarin een probleem te zien.