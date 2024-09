De wereldwijde tennisbond verklaart met een schotklok de oorlog aan treuzelende toptennissers

Getreuzel met een handoekje, honderd keer de bal stuiteren; het kost allemaal veel tijd. De wereldwijde tennisbond vindt het mooi geweest en bemoeit zich er tegenaan. Ze willen het probleem oplossen door een schotklok in te voeren.

De profs hebben voorlopig nog even mazzel, want de schotklok wordt eerst getest bij jeugdwedstrijden. Als spelers te lang over een service doen, krijgen ze een waarschuwing. Uiteindelijk kan een speler strafpunten krijgen. De speler heeft twintig seconden om te serveren. “We veranderen de regels niet, maar testen een nieuwe techniek en zorgen dat de scheidsrechters eraan wennen,” zei Satcey Allaster van de Amerikaanse tennisbond in een interview met USA Today.

“Ik ben hier altijd al voor geweest. Dit gaat werken,” zegt ex-prof Darren Cahill. “De spelers moeten zich hierop instellen. Het zal een week of twee duren, maar dan zijn ze eraan gewend.” Er is altijd veel kritiek op nieuwe regels in de sport, maar de meeste tennisfans kunnen er wel om lachen dat de profs tot de orde geroepen moeten worden met een schotklok. “Ik heb me altijd al aan de tijd gehouden, maar nu ik die klok af zie tellen, ben ik toch geneigd sneller te slaan,” zegt tennisser John Isner.

Isner zegt ook dat Rafael Nadal berucht is om zijn lage tempo, maar hij is natuurlijk een wereldtopper. Drievoudig Grand Slam-winnaar Andy Murray is nog niet helemaal overtuigd. “Ik weet het eerlijk gezegd nog niet,” zegt hij. “In sommige situaties kan het helpen, maar ik denk dat de scheidsrechters allemaal goed en ervaren genoeg zijn. Zij kunnen daarover oordelen.” Het zal waarschijnlijk niet lang meer duren voordat we de schotklok ook in het toptennis gaan zien. Dan zullen we zien of tennissers als Nadal en Djokovic hun eeuwige getreuzel bij hun service zullen inkorten. Er zijn immers nog genoeg andere manieren om onder de huid van je tegenstander te kruipen tijdens een wedstrijd.

