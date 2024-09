De wetenschap achter niet uitglijden op ijs

Je winterlaarzen zijn waarschijnlijk ruk.

Sorry, maar het is waar. Ongeacht hoeveel geld ze hebben gekost, hoe warm ze zijn, en hoeveel profiel ze onder de zool hebben, ze zullen je niet helpen bij het overeind blijven op het ijs en er niet uitzien als een sukkel.

Van mij hoef je het niet aan te nemen. Wetenschap heeft het bewezen. Aan de universiteit van Toronto hebben wetenschappers in de WinterLab research space 98 paar laarzen getest in een high-tech ijskamer en ontdekt dat slechts 9 paar hun drager overeind hielden.

Om uit te vinden waarom de meeste laarzen zo slecht zijn, en het te hebben over hoe ze beter te maken, ging ik langs bij WinterLab en sprak daar met hoofdonderzoeker Geoff Fernie.

Fernie is het archetype stoïsche wetenschapper en het eerste dat mij opviel was, natuurlijk, dat hij hele fraaie laarzen droeg. Hij is serieus over wat hij doet want, zo vertelde hij, voor oudere mensen kan een slipper op het ijs ernstig letsel betekenen of zelfs de dood. Voor mij is het doel toch vooral om er niet uit te zien als een idioot.

Het lab zit in de kelder van een academisch ziekenhuis en bestaat uit meerdere discrete kamers die verschillende omstandigheden nabootsen, afhankelijk van het gebruiksvoorwerp dat er wordt getest. Er is een StreetLab, StairLab, en mijn reden om hier te zijn, WinterLab.

De kamers kunnen een klein beetje worden gekanteld, maar soms is dat niet voldoende om mee te testen. Aan een kant van het lab zitten gigantische metalen deuren, zoals je die ziet in een vliegtuighangar, die openen naar een nog grotere kamer. De testkamers in het hoofdlab daarheen worden geduwd, op een massief platform dat ze schudt als een 4D Disney-rit

Deze setup is noodzakelijk om te testen hoe de laarzen zich houden op het ijs, zegt Fernie, want tot nu toe zijn laarzen alleen “ontworpen.” Dat betekent dat ze er alleen mooi uitzien en, wat Fernie noemt, een “masculien” profiel hebben. Maar na uitvoerige tests concluderen de wetenschappers dat het profiel weinig te maken heeft met lopen op ijs zonder te vallen. Het blijkt vooral het materiaal van de zool te zijn dat uitmaakt.

De zolen van een paar laarzen was ingebed met scherven van een diamant-achtig materiaal – dat is het paar dat ik droeg naar het WinterLab testlab — en die presteerden uitstekend, zei Fernie. Een ander paar voelde glad aan op de bodem, maar waren in werkelijkheid bedekt met bont-achtige vezels die zich aan het ijs vastgrijpen.

Waarom dat laatste paar werkt, “dat weten we niet,” zei Fernie. “Het origineert misschien in de natuur.” Inderdaad, zei hij, we kunnen kijken naar dieren zoals ijsberen voor hints waarom dit materiaal zo goed werkt. Het doel is om laarzenmakers aan te moedigen producten te marketen die je echt door de winter helpen, in plaats van alleen je portemonnee leeg te halen en je er warm uit te laten zien. Afgaand op mijn ervaringen bij WinterLab zijn Fernie en zijn team prima op weg om dit doel te realiseren.