De wrange carrière van EK-held Angelos Charisteas

Een goede bijnaam van een voetballer vat altijd de essentie van de speler. De Vlo, El Salvador, Das Phantom, de Zwarte Tulp, San Marco: stuk voor stuk schitterende bijnamen van legendarische spelers. De spits die het EK van 2004 besliste, luistert naar de bijnaam Harry. Dat klinkt misschien stom, alsof het gaat om een fietsenmaker in plaats van een legendarische voetballer, maar Harry is de perfecte bijnaam voor Angelos Charisteas.

Angelos is namelijk niet zo van de fratsen. Het doelpunt dat zijn carrière vorm heeft gegeven, had niet droger gekund. De omstandigheden bij de goal zijn perfect voor een doelpunt van grote allure: een vol Estadio Da Luz in Lissabon, de spanning van een EK-finale en een Portugees elftal met sierlijke spelers als Figo, Deco en Cristiano Ronaldo. In de 57ste minuut van de finale krijgt Griekenland een corner. Angelos Basinas trapt de bal en Angelos Charisteas zet zijn hoofd ertegenaan.

Angelos kopt de winnende binnen.

De spits springt niet spectaculair hoog en de kopbal is niet spectaculair hard, gewoon zoals op amateurvelden elk weekend ballen worden gekopt door mannen met bierbuikjes. Het enige verschil is dat deze kopbal Griekenland de EK-winst schenkt.

Het doelpunt maakt van Charisteas een onsterfelijke held in eigen land, maar bij zijn club, Werder Bremen, is hij na het EK van 2004 slechts pinch-hitter. Hij heeft geluk als hij soms een kwartiertje mee mag doen in de slotfase van de wedstrijd.

Gelukkig voor Charisteas zijn ze dat seizoen bij Ajax op zoek naar een vervanger van Zlatan Ibrahimovic.

In een troosteloze ambiance scoort Zlatan Ibrahimovic kort na het EK van 2004 een van de mooiste doelpunten uit zijn carrière en de geschiedenis van Ajax. De Arena is slecht gevuld, de tegenstander een matige ploeg van NAC Breda en de grasmat alweer naar de knoppen. Ibrahimovic besluit er een feestje van te maken, door langs zes man te pingelen en de bal binnen te schieten. “Ik wilde de Ajax-supporters een afscheidscadeau geven,” zou hij later zeggen.

Een week na de solo vertrekt hij naar Juventus.

Het vertrek van Zlatan laat een gat achter, dat Ajax pas in de winterstop op kan vullen, als de transfermarkt weer open gaat. Zonder Ibrahimovic draait het Ajax van Ronald Koeman moeizaam. Het team zit vol grote talenten als Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, Maxwell en Nigel de Jong, maar dat doet er niet zoveel toe als de bal voorin uiteindelijk bij Wesley Sonck of Yannis Anastasiou terechtkomt. Koeman wil er dus een sterke, balvaste spits bij hebben als vervanger van Ibrahimovic. Hij herinnert zich Charisteas, de held uit Griekenland.

De dag voor Kerstavond presenteert Ajax Charisteas aan de supporters als vervroegd kerstcadeautje. De opvolger van Ibrahimovic is eindelijk binnen. Arie van Eijden, algemeen directeur van Ajax, is trots als een hond met zeven lullen. Hij noemt Charisteas “de spits op wie Ajax zat te wachten”. Ronald Koeman noemt Charisteas “het tweede goud” dat Ajax binnen heeft gehaald na Mauro Rosales. “Het gaat er niet om hoeveel doelpunten ik scoor, het gaat om titels winnen als team,” zegt Charisteas zelf bij zijn presentatie.

Angelos na een van zijn weinige goals voor Ajax.

Veel doelpunten maakt Angelos daarna niet voor Ajax. De spits heeft zichtbaar moeite met de hoge verwachtingen in de Arena. Pas een maand na zijn debuut maakt Charisteas zijn eerste competitiedoelpunt, via een gelukje, uit bij Roda JC. Debutant Hedwiges Maduro schiet keihard op goal, waarna de rebound via de keeper voor de voeten van Charisteas belandt. Een saai doelpunt. Mooie doelpunten zouden er ook niet volgen van Angelos.

Het zit hem ook niet mee, de grote slungelige spits. Angelos begint aardig aan seizoen 2005/06, maar loopt in een Champions League-duel met Arsenal een hersenschudding op, waar hij lang last van heeft. Hij valt zelfs een keer flauw in een Amsterdams café, al is het nog altijd de vraag of dat wel door die hersenschudding kwam. Als Ajax die winterstop Klaas-Jan Huntelaar binnenhaalt, is Charisteas zijn basisplaats bij Ajax definitief kwijt. Een paar maanden later is het is tijd voor Angelos om zijn vleugels te spreiden.

Gelukkig voor Charisteas zijn ze dat seizoen bij Feyenoord op zoek naar een vervanger van Dirk Kuyt.

“ANGELOS CHARISTEAS NIEUWE SPITS FEYENOORD”, kopt de clubsite van Feyenoord op donderdagavond 31 augustus 2006 in hoofdletters. Eindelijk reden voor een Charisteas-feestje in Amsterdam. De geflopte Griek vertrekt naar Feyenoord. Feyenoord! Daar moet hij Dirk Kuyt doen vergeten. Want het was hem zo goed gelukt om bij Ajax de leegte na Zlatan Ibrahimovic op te vullen. Althans, dat vindt Peter Bosz, dan technisch directeur van Feyenoord.

“Natuurlijk is het niet makkelijk om de opvolger van Dirk Kuyt te zijn,” zegt Bosz bij de presentatie van Charisteas in de Kuip. “Maar Angelos is ervaren genoeg om dat te beseffen. Het is een nuchtere jongen, die ook ambitieus is. Hij zit vol strijd en ambitie en dat past goed bij ons. Hij is een goede voetballer, daar wordt hij op beoordeeld en dat was ook het enige criterium om hem naar Rotterdam te halen.”

Charisteas in het shirt van Feyenoord.

Supporters van Feyenoord zijn minder blij met de komst van de reservespits van Ajax. Ze hangen een spandoek met de tekst “Die NEUS is niet welkom GKL Rot op!!!” aan de Kuip. Met “die neus” bedoelen ze Charisteas, “GKL” staat voor de grote kale leider, Jorien van den Herik, dan de voorzitter van Feyenoord. Daarnaast hangen ze foto’s van Charisteas met poep op zijn gezicht aan het stadion. Een supporter steekt voor de Kuip een krantenpagina in de fik waarop de transfer vermeld staat.

In Amsterdam wordt de auto van Charisteas vernield door Ajax-supporters. Tijdens zijn eerste training bij Feyenoord staan een paar Rotterdamse supporters langs de kant om “Hamas, Hamas, joden aan het gas” en “Hamas, Hamas, Charisteas” richting Charisteas te zingen. Gelukkig voor Angelos is niet iedereen in Rotterdam zo hard voor hem. “Als die Griek straks tegen Sparta of PSV het winnende doelpunt maakt, is de rust terug,” zegt ene Rinus, een mildere Feyenoord-supporter, tegen Trouw.

Helaas voor Angelos lukt het niet om tegen Sparta of PSV te scoren. Het duurt meer dan een maand voordat hij zijn eerste competitiegoal erin heeft liggen voor Feyenoord. Weer is dat uit tegen Roda JC. Er volgen dat seizoen nog acht goals, stuk voor stuk geen pareltjes. Wel eentje tegen Ajax, waardoor Charisteas een van de weinige spelers is die tegen zowel Ajax als Feyenoord heeft gescoord in een Klassieker. Dat is ook wat waard.

Charisteas doet het niet slecht bij Feyenoord, maar ook niet goed. Hij zegt dat hij het bij Feyenoord beter naar zijn zin heeft dan bij Ajax, maar na een jaar vertrekt hij alweer uit de Kuip. Hij keert terug naar Duitsland, waar degradatiekandidaat FC Nurnberg hem voor een paar miljoen overneemt van Feyenoord. Jaren later galmt het “Hamas, Hamas, Charisteas” nog sporadisch na in de Kuip of een uitvak van Feyenoord.

Angelos met een sneeuwpop.

In de zes jaar na zijn vertrek uit de Kuip verslijt Charisteas zes clubs. Bij FC Nurnberg, Bayer Leverkusen, Arles-Avignon, Schalke 04 en Panetolikos wil het niet echt lukken. Hij sluit zijn carrière af door wat centen te vangen in Saudi Arabië, bij Al Nassr. In zijn eerste wedstrijd voor Al Nassr, de finale van de Saudi Prince Cup, mist Charisteas een penalty, waardoor Al Nassr verliest. De prins is meteen klaar met Charisteas.

Charisteas scoorde uiteindelijk nooit meer dan negen competitiedoelpunten in een seizoen. Op het internet circuleren geen compilaties van mooie Charisteas-goals. In de Amsterdam Arena en de Kuip loopt niemand meer rond met de naam Charisteas op zijn of haar shirt. Ook niet in Bremen, Nurnberg, Leverkusen, Arles-Avignon en Gelsenkirchen, trouwens. In de archieven van Duitse en Nederlandse media vind je geen pittige quotes of mooie, diepgaande interviews met Charisteas. Hij is bij al zijn clubs zonder spoor via de achterdeur verdwenen, als een droge drol die je niet af hoeft te vegen.

Hier in Nederland is Angelos Charisteas hooguit een symbool geworden voor wanbeleid bij Ajax en de sportieve en financiële achterstand die Feyenoord vorig decennium opliep op de aartsrivaal. Met de centen van Angelos zelf zit het overigens wel goed. Hij renteniert nu lekker in Griekenland. Beetje sportschool, beetje rondhangen aan de Griekse kust. En elke vier jaar, voor elk EK, wordt hij weer even op het schild gehesen, door die droge goal uit 2004.

