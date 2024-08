Deze Amsterdammer heeft een gezichtsherkenningsapparaat voor katten gebouwd

Zoals elke katteneigenaar weet, besteden onze poezenvrienden ontzettend veel tijd aan het kijken naar ons (lees: samenzweren tegen ons). Dus was het maar een kwestie van tijd voordat we onze bewakingscamera’s op hen zouden gaan richten..

Na jarenlang kijken naar een buurtkat die door zijn tuin rondsnuffelde, besloot Arkaitz Garro, een front-end engineer bij WeTransfer in Amsterdam, te onderzoeken of de kat niet verdwaald was. Hij vertelde me dat hij en zijn vrouw “vrienden met hem werden” en ontdekten dat de kat, genaamd Bobis, niet verdwaald was, maar bij zijn buurman hoorde.

“Bobis heeft een vast schema wanneer hij naar ons huis komt. Daarom wilden we op de hoogte worden gebracht wanneer hij in de buurt was, zodat we de achterdeur voor hem konden openen,” vertelt Garro in een e-mail.

Dus ontwikkelde Garro, een gezichtsherkenningssysteem voor katten. Volgens Garro bestaat het apparaat uit een kleine camera en een Raspberry Pi met bewegingsdetectiesoftware.

Als de camera beweging detecteert, maakt-ie een foto en stuurt die vervolgens naar AWS Rekognition. Dat is gratis cloud-based beeldherkenningsoftware. Vervolgens vergelijkt Rekognition de foto die door de Raspberry Pi is gemaakt met andere foto’s die door Garro naar de cloud zijn geüpload. Als deze foto’s overeenkomen, krijgt Garro een melding op Slack dat er een kat is die naar binnen wil.

Bobis wacht voor het gezichtsherkenningssysteem van Garro. Afbeelding: Arkaitz Garro

Volgens Garro kostte zijn hele poezenproject ongeveer 40 euro en een paar uur om het in elkaar te knutselen.

“Het systeem is bijna honderd procent betrouwbaar als de kat recht in de camera kijkt,” vertelt Garro.

Als je Garro’s software te DIY vindt, kun je het gezichtsherkenningsapparaat van Microsoft aanschaffen. Dit IoT-apparaat is vorig jaar uitgebracht en zorgt ervoor dat alleen bepaalde poezenbeesten naar binnen kunnen. Als de gezichtsherkenningstechnologie bepaalt dat er een match is tussen de foto en het dier, gaat het luikje open.

https://www.youtube.com/watch?v=_ao2vJX710k​

Dus ja katten, we houden jullie in de gaten. En waag het niet om een dode merel mee naar binnen te slepen.