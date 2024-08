Deze app belt je automatisch als je in een ongemakkelijk situatie belandt

Aangezien ik al sinds mijn geboorte een flinke dosis sociaal ongemak met me meedraag is het me vaak genoeg gebeurd dat ik hoopte op een telefoontje om te kunnen ontsnappen uit een ongemakkelijke sociale situatie. Het is een wonder dat ik nooit spontaan de superkracht heb ontwikkeld om telepathisch te communiceren dat ik weg wil van een feestje. En ik heb me zeker schuldig gemaakt aan het verzinnen van een niet-bestaand vriendje om me uit ongemakkelijke momenten te redden.

Om je bij te staan op de momenten waarop je het liefst gewoon door de grond zou zakken heeft Chloe Condon, tussenpersoon voor cloudontwikkeling bij Microsoft, een app gemaakt die een telefoongesprek van een robotgeliefde kan faken, om haar uit ongemakkelijke situaties te redden.

Ze kan het telefoontje zelf triggeren met een draadloze bluetooth-knop (de Flic van Shortcut Labs), en zodra ze opneemt hoort ze een droge robotstem die “ Call me. It is I, your boyfriend. Please call me as soon as you can. It is very urgent” zegt. En daarna begint Rick Astley’s Never Gonna Give You Up te spelen, zoals ze hier op Twitter demonstreert:

“Ik zou liegen als ik zou zeggen dat er niet een paar momenten zijn geweest op de werkvloer waar ik graag een soort app, handsignaal of telekinetische superkracht had gehad om een vriend duidelijk te maken dat ze me moesten komen redden uit een gesprek,” vertelt Condon me over e-mail.

Condon omschrijft zichzelf als een ambivert – iemand met zowel introverte als extraverte persoonlijkheidstrekken – en vertelt me in een e-mail dat haar werk als “tussenpersoon tussen marketing, klanten en ontwikkelaars” een hoop conferenties, evenementen en publiekelijk spreken omvat.

Volgens haar eigen blog heeft ze de app gemaakt met behulp van Microsoft’s automatiseringsapp Azure Functions en een Azure Functions HTTP-trigger, om te demonstreren hoe je met deze tools behaalde applicatietaken kunt automatiseren. In de eerste versie van de app is de stem bijvoorbeeld geautomatiseerd: ze gebruikt TwiML text-to-speech om de woorden te genereren. Het klinkt op dit moment nog een beetje lachwekkend, maar Condon zegt dat ze van plan is om nieuwe geluidsfragmenten op te nemen, voor meer realisme.

Hoewel je het nepvriendje niet kan installeren via de App Store of Google Play is de code vrij toegankelijk via GitHub. Daar kunnen mensen met programmeerkennis de app downloaden en zelfs personaliseren.

Condon zegt dat deze app het belang van diversiteit in technologie aantoont. “Homogeen-mannelijke technische teams verzinnen apps als deze minder snel dan een divers team met mensen uit alle hoeken van de beschaving,” zegt ze. “En ls deze app ook maar één vrouw zou inspireren om te leren programmeren, omdat ze ziet wat er mogelijk is met technologie, dan beschouw ik dat als een enorme overwinning.”

Er bestaan al een paar neppe telefoongesprek-apps zoals die van Condon, maar het verschil is dat de code van Condon’s app vrij toegankelijk is. Ze voorziet zelf dat de app voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden – veiligheidswaarschuwingen tussen partners of vrienden, telefoontjes van Sinterklaas, reddingstelefoontjes voor slechte eerste dates, en natuurlijk de originele bedoeling: een ontsnappingsmogelijkheid van praatgrage collega’s.