Deze artiesten moet je in 2017 in de gaten houden

De oud en nieuw-kater is inmiddels een beetje weggetrokken en daarom kunnen we vooruitblikken op de mooie muzikale dingen die ons het komende jaar te wachten staan. Hier zijn de artiesten die wij in 2017 in de gaten gaan houden. We raden je aan om hetzelfde te doen.

Naaz

Nog voor haar achttiende verjaardag stond de Rotterdamse Naaz al tussen grote namen op het album Blood For Mercy van Yellow Claw. Haar tedere doch krachtige stem viel op, en vorig jaar liet ze horen dat ze helemaal geen grote namen nodig heeft om uit te blinken. De protegé van producerscollectief Soulsearchin’ bracht vorig jaar twee nummers uit, waaronder SADBOY, waar wij zo ontiegelijk blij van werden dat we het in onze lijst hebben gestopt van favoriete Nederlandse tracks van 2016. Inmiddels hebben we vernomen dat het debuutproject van de jonge zangeres zo goed als af is en bij een major label uitkomt. Als het ook maar een beetje in de buurt komt van wat we nu van haar hebben gehoord wordt 2017 een prachtig jaar voor Naaz, maar vooral ook voor ons.



