Deze ballonnen van knorrige katten en pizzapunten zijn loodzware beelden

Ballonnenkunst is niks nieuws. De Balloon Dog van Jeff Koons is misschien wel het beste voorbeeld dat kitscherige heliumballonnen in een museum terecht kunnen – of in een film over kunst zoals Nocturnal Animals. Maar de sculpturen van Adam Parker Smith gaan een stapje verder. Zijn foute glimmende feestballonnen doen je in eerste instantie denken aan de aankomsthal van Schiphol of een treurig ziekenhuis. Maar de beeldhouwer heeft ze omgetoverd tot een moderne variant van de klassieke Griekse en Romeinse borstbeelden.

Parker Smith sprak met The Creators Project over de kunstzinnigheid van zijn sculpturen. “Vanaf de voorkant lijken het bungelende ballonnen te zijn, een tikkeltje glad en ordinair. Maar de achterkant van de sculpturen is veel rauwer. De ballonnen zijn verstevigd met metaal en opengesneden. Daardoor zie je dat ze veel permanenter zijn dan normale ballonnen. Maar het lijkt echt alsof ze zweven, net als dat klassieke beelden daadwerkelijk mensen lijken te zijn, ook al zijn het enorme brokken marmer.”

Hercules with Lion Headdress, voor en achterkant

Flavian, 122 cm hoog

Marcus Aurelius, 226 cm met voetstuk

Heroine, 223 cm hoog

De kitscherige feestballonnen van Parker Smith lijken simpel, maar als je ze goed bestudeerd, zie je hoeveel vakmanschap erbij komt kijken. Het is een duidelijke verwijzing naar de klassieke kunst, maar hij kon het niet laten om de invloed van het consumentisme er ook in te verwerken.

“De werken lijken op klassieke beelden, zoals Augustus of Prima Porta, Artemision Bronze, Venus de Milo, Winged Victory of Samothrace. Maar ik leg de nadruk op gezichtsbedrog en het idee van authenticiteit. Doordat de voorkant van mijn kunstwerken realistisch zijn, toon ik door het strippen van de achterkant juist kwetsbaarheid. Daardoor hangt er een soort spanning rond de beelden: is het echt of nep? Ik heb het luchtige en kwetsbare materiaal verstevigd met metaal en daardoor leg ik de nadruk op overconsumptie en onze weggooicultuur.”

Julius Caesar, 116 cm hoog

Prick, 233 cm hoog Caracalla, 210 cm hoog met voetstuk

Nero, 213 cm hoog

Oblivious the Greek, installatie overzicht in de Hole Gallery

Wil je meer zien van Adam Parker Smith, kijk dan op zijn website.