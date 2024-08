Deze Brusselse gast heeft de grootste werkende Game Boy ooit gemaakt

Dit apparaat van monsterlijk formaat is de grootste Game Boy ter wereld. Hij is 1,01 meter groot, 62 centimeter breed en 20 centimeter dik. Die past dus niet bepaald in je broekzak, maar je kunt er wel gewoon alle games op spelen die ooit voor de originele Game Boy zijn uitgekomen. Voor zijn meesterwerk heeft de 21-jarige Brusselse student Ilhan Ünal serieus moeten zwoegen.

“De Game Boy was een gigantisch onderdeel van de kindertijd van heel veel mensen, ook die van mij,” zegt hij in een persbericht van Guinness World Records, die zijn creatie in hun onlangs verschenen Guinness World Records Gamer’s Edition 2018 kroonde als ’s werelds grootste Game Boy. “Ik had als kind echt een obsessie met mijn Game Boy, dus wilde ik iets maken dat een glimlach zou toveren op het gezicht van die kleine Ilhan, en hopelijk ook op de gezichten van iedereen die zich soms nog steeds een groot kind voelt.”

Videos by VICE

Het heeft Ünal een maand in het lab gekost om dit ding te bouwen, en het resultaat mag er wezen. Zijn Game Boy is volledig functioneel: alle oude gamecartridges die je erin steekt, werken gewoon. Het is echt een beauty, zelfs als de uitgerekte graphics er niet zo geweldig uitzien op zo’n gigantisch scherm. Knoppen indrukken doe je hier met heel je hand, niet met je duimen.

“Spelletjes spelen op deze Game Boy is veel, veel moeilijker dan op een gewone Game Boy,” zegt Ünal in de video.

Toch zou ik het niet erg vinden om een flink potje The Legend of Zelda: Link’s Awakening op deze gigaconsole te spelen.