Deze clip van Juan Diego is zeer geschikt om je kleine neefje bang mee te maken

Andorra is een klein en mysterieus land (ik bedoel, wijs het maar eens aan op de kaart. Veel succes!). Ik ging er dan ook niet vanuit dat ik een lied – laat staan een leuk lied – uit deze dwergst.. eh, dit verticaal gehandicapte land zou vinden. Dat stemde me verdrietig. Deze hele rubriek bestaat namelijk omdat ik ervan overtuigd was dat er in elk land ten minste één sick nummer is gemaakt dat meer aandacht verdient. Maar ja, op zo’n moment denk je natuurlijk niet aan Andorra.

Gelukkig hoeft mijn hypothese niet meteen het raam uit, en dat allemaal dankzij Juan Diego (of hoe dacht je dan dat mensen in Andorra zouden heten?). Una Vez Mas (volgens Google Translate betekent dat: nogmaals) is muzikaal misschien niet direct vernieuwend of per se ‘goed’ (oké, ik ga hier eigenlijk wel lekker op), maar holy shit, die clip! Ik stelde me net even voor dat ik ’s nachts wakker zou worden in een donkere kamer en het nachtlampje aanknip en dat Juan Diego dan zo half over me heen hangt. Brr. Ik kan zijn eau de toilette al ruiken.

Ik had hier nog veel meer informatie over Juan Diego kunnen typen, maar ik heb gelukkig wel wat beters te doen. Succes met slapen vannacht!

* B O N U S *



Als je soms dacht dat Juan Diego een eendagsvlieg was: je hebt het mis, vriend.