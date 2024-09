Deze designstoel is de ster van meer dan 800 pornofilms

Dit artikel bevat foto’s van pornoacteurs die aan het werk zijn



De LC4, de iconische chaise longue van Le Corbusier, is een erg chique meubelstuk. Het leer, verchroomd staal, de buiging; alles aan deze stoel nodigt je uit om erin te gaan zitten en je volledig te ontspannen. De stoel is het ultieme symbool van minimalistische verfijning. En om precies deze redenen is de stoel in meer dan achthonderd pornofilms te zien.

Dit laatste weten we dankzij Augustine en Josephine Rockebrune, twee zussen die allebei kunstenaar zijn. Hun boek, We Don’t Embroider Cushions Here, laat niks aan de verbeelding over. Alle scènes waarin de iconische stoel een bij- of hoofdrol speelt zijn in het boek gebundeld. Bondage, orale seks, anale seks, masturbatie of een trio; de LC4 is zeer geschikt seksmeubilair. Wij spraken de tweeling over het fotoboek.

Charlotte Perriand op de chaise longue LC4

Creators: Kun je een tipje van de sluier oplichten over jullie mysterieuze identiteit?

Augustine en Josephine Rockebrune: We zijn tweelingen en kunstenaars. We zijn geboren op 25 januari 1995, dezelfde dag dat de bekende kungfuvechter Eric Cantona een Crystal Palace-supporter in elkaar sloeg.

Dat laatste zou ik even op moeten zoeken. Waar kwam het idee voor dit boek vandaan?

Alles begon met een verontrustend, maar hilarisch toeval. We zochten afbeeldingen van de Amerikaanse auteur Tom Wolfe op Google Afbeeldingen en we kwamen een foto tegen van twee mannen die de liefde bedreven op een LC4. De passie spatte van het scherm. Later ontdekten we dat het beelden waren uit een homoseksuele pornofilm. We hadden net Une vie de création, de autobiografie van Franse architecte Charlotte Perriand, gelezen en we begonnen pornosites af te struinen om te onderzoeken of de designstoel vaker gebruikt werd als seksstoel. Toen bleek dat de stoel geregeld als accessoire in pornofilms gebruikt werd. We vonden het leuk om op die manier naar design te kijken.

Summer Verona in “Don’t Let Daddy Know 4″(2008)

Dat is een behoorlijk specifieke zoektocht. Hoe hebben jullie dat in hemelsnaam aangepakt?

In het begin was dat een heel heftig werkje. We bezochten verschillende pornosites en keken ontelbaar veel pornofilmpjes. Het was een enorme stap vooruit toen we doorhadden in welk soort filmpjes de stoel vooral voorkwam. De stoel is zodanig veel gebruikt, dat we na een tijdje de verschillende interieurs van de filmsets konden herkennen.

Dus jullie hebben gewoon honderden uren naar porno gekeken?

Nou, nadat we de stoel in een aantal films tegenkwamen, de actrices hadden geïdentificeerd en de productiemaatschappij en het jaar van elke film gedocumenteerd hadden, besloten we onze methode aan te passen. We werden geïnspireerd door Amerikaanse beeldhouwer Tony Smith en zijn iconisch stuk Die uit 1968, waarbij een stalen kubus in opdracht van de kunstenaar gemaakt werd door een lasbedrijf. En zoals we geleerd hebben, is India een van de landen waar pornografie het meest geconsumeerd wordt. Daarom besloten we Indiase arbeidskrachten te gebruiken. We betaalden hen om voor ons porno te kijken en de stoel te spotten.

Rembrandt, Rubens en Van Dyck hadden bijvoorbeeld allemaal assistenten en we zien onszelf als deel van deze authentieke, artistieke traditie. Toen we genoeg beeldmateriaal hadden voor een boek, bekeken we elke scène waarin de stoel verscheen, of dat nou een prominente rol was of ergens op de achtergrond. Daar maakten we screenshots van.

Hoeveel films hebben jullie en jullie assistenten uiteindelijk bekeken?

We hebben een collectie van meer dan achthonderd films.

Hoe was het om zo veel porno te kijken?

Het was een achtbaan van emoties, maar we voelden ons nooit ongemakkelijk. Ondanks wat veel mensen denken, is zo veel porno kijken niet per se aangenaam of geil, maar vooral mentaal uitputtend. Je wordt er licht van in je hoofd en uiteindelijk word je volledig ongevoelig voor wat er gebeurt op het kleine schermpje, omdat je je volledig focust op de stoel en niet op de porno zelf. Maar iemand moest het doen. Het is een beetje zoals Beatriz Colomina haar prachtige analyse van de Playboy.

De titel van jullie boek – We Don’t Embroider Cushions Here – is een zin die Corbusier tegen Charlotte Perriand zei, toen ze een aanbod kreeg om met hem te werken. Wat vinden jullie daarvan?

Niet echt. Je kunt niet wegnemen dat Le Corbusier een grote architect was, maar eerlijk gezegd leek hij niet erg helder meer te zijn. Zelfs een beetje gestoord. Maar de manier waarop hij werkte, doet niets af aan zijn genie.

Renee Pornero & Victoria Sin in “Share the Load 2″(2005)

Wat vinden jullie persoonlijk van de chaise longue?

Het is een designklassieker en het is een prachtige stoel, maar het is vooral de geschiedenis en de oorsprong ervan die het voor ons interessant maken. Wij zijn opgegroeid met de films van Billy Wilder, dus onze voorkeur gaat uit naar de Eames-stoel, een stoel die Charles en Ray Eames speciaal voor hem maakten. Naar verluidt heeft Wilder aan Charles gevraagd om een stoel te ontwerpen die hij in zijn kantoor kon zetten, zonder dat Charles tot schande werd gebracht. Een gewone ligstoel heeft namelijk al snel een seksuele connotatie.Het is interessant dat Wilder zoiets seksueel ziet in dit ontwerp. Maar dat is misschien ook wat de aantrekkingskracht van de LC4 in de pornofilmindustrie verklaart.

Ik denk vanaf nu wel twee keer na voordat ik op een LC4 ga zitten. Geldt dat ook voor jullie?

Het is uiteraard moeilijk om er niet aan te denken als je de stoel ziet. Vooral als je denkt hoeveel uren we hebben gestaard naar waar die stoel vaak voor gebruikt wordt. Het is vooral interessant om te zien hoe mensen omgaan met de stoel als ze weten waarvoor hij vaak gebruikt wordt. Veel vrouwen vertelden ons over de avontuurtjes die ze erop beleefd hebben, alsof dit heel gebruikelijk is. Ik bedoel, kijk naar de foto’s, de stoel is ook gewoon gemaakt voor blote billen.

Ik zie het, ja. Bedankt, allebei!

We Don’t Embroider Cushions Here wordt uitgegeven door Édition Monumental. Op hun website en Instagram vind je meer informatie.