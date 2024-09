Deze dingen willen we in 2017 niet meer zien

Yo, 2016, I’m really happy for you, I’ma let you finish, maar er gingen hier en daar een paar dingetjes niet helemaal goed. We moeten het er toch maar even over hebben. Hieronder een lijstje met dingen waar we in 2017 prima zonder kunnen.

Bier gooien naar Lil’ Kleine

Dat Lil’ Kleine vaker te vinden is in de Louis Vuitton-winkel dan in de Albert Heijn, is nog geen reden om bier naar hem te gooien. Bovendien is het gewoon hartstikke zonde van je pilsje. Een biertje in de hand is nog altijd beter dan tien in de lucht.

De Grote Prijs van Nederland

Het feit dat Brainpower nog steeds wordt aangehaald als een van de gevierde winnaars, is een goede indicatie dat het hoog tijd is om te kappen met die ongein.

De valse hoop dat Het Grote Plaatje van Jiggy Djé ooit nog uitkomt

Ik krijg nog twintig euro van je, Vincent Patty.

‘Bon Iver’ verkeerd uitspreken

Oké, nog een keer voor de duidelijkheid: boʊn iːˈvɛər. Zo. Was dat nou zo moeilijk?

Oude artiesten die op jonge artiesten kankeren

We zien je wel, Raymzter.

Avondwinkels in videoclips

Tuurlijk, ik snap de magie van avondwinkels heus wel. Je gaat erheen als je dronken bent, ze hebben sicke tl-verlichting, exotische koeken en het duurste bier dat er bestaat. Maar hoe feeëriek de locatie ook is, het is inmiddels een groter cliché dan aan het eind van het jaar allemaal lijstjes maken en publiceren op een website.

Haten op Lil Yachty omdat hij niet kan freestylen

Je hoeft echt niet aan rapbattles mee te doen om een goed nummer te maken.

‘3,2,1!’ roepen bij hiphopconcerten

Het is om onduidelijke redenen gebruikelijk om minstens zeventien keer per show van drie naar nul af te tellen om het publiek op de hoogte te stellen van het moment dat de zaal geacht wordt in volledige turnup te gaan.

Nico Dijkshoorn

Want zijn tweet over die DWDD-aflevering met Broederliefde was ongetwijfeld net zo zuur als zijn balzweet.

Kanye West

Laten we Kanye een jaartje gunnen om bij te komen van zijn psychische problemen, en om zich voor te bereiden op zijn presidentschap over vier jaar.

Journalisten die hiphop niet begrijpen

Het Parool publiceerde dit jaar een stuk over Appelsap met de volgende zin over rappers: “Ze maken iets wat een klein deel van Nederland aanspreekt.” Kom uit de Matrix, ouwe reus, en join de block party.

Hou ermee op of we gaan nog een stapje verder, en dan moet je volgend jaar haten op mannen met smokey eyes en rouge.

22 Savage

Als je een artiest z’n uiterlijk, naam en tracktitels jat en vervolgens diezelfde artiest gaat dissen, wie diss je dan eigenlijk?

Dit soort reacties op YouTube

[vlam emoji]

Lijstjes van betweterige journalisten

Want ook dit lijstje was eigenlijk voor niemand leuk.