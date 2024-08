Deze foto’s inspireerden Kendrick Lamars video ‘Element.’

Een van de meest interessante trends in de wereld van muziekvideo’s dit jaar is wel het gebruik van fotografie. Een prachtige visueel werk uit Dev Hynes’ Veil Hymn project werd geïnspireerd door fotograaf Malick Sidibé uit Mali. Young Thug’s video voor “All the Time” bevatte verwijzingen naar de Chinese kunstenaar Ren Hang. Kendrick Lamar’s “ELEMENT.” toonde op krachtige wijze de iconische beelden van de legendarische zwarte fotojournalist Gordon Parks, die in de jaren veertig geroemd werd om de treffende manier waarop hij de Afro-Amerikaanse arbeidersklasse wist vast te leggen. Parks fotografeerde ook mode voor Vogue, waarbij hij een nieuwe techniek gebruikte en modellen bewegend fotografeerde in plaats van in stilstaande poses.

Still uit “ELEMENT.” van Kendrick Lamar, via YouTube.

Parks overleed in 2006 op 93-jarige leeftijd. Maar de Gordon Parks Foundation in New York was overduidelijk fan van Lamar’s prachtige eerbetoon aan de baanbrekende humanitaire fotograaf: de Foundation heeft net een expositie geopend met de foto’s die de basis vormden voor de “ELEMENT.” video. De expositie laat een foto-essay uit LIFE magazine zien over het leven van gangleider Leonard ‘Red’ Jackson, en een serie over een zwarte familie uit het landelijke Zuiden in het Jim Crow-tijdperk. Het is geen verrassing dat deze beelden — met onderwerpen als armoede en sociale gerechtigheid — resoneerden bij Lamar. Als een moderne verhalenverteller die spreekt over de ervaringen van een zwarte man in deze maatschappij, neemt de rapper het stokje van Parks over door Amerika te dwingen de confrontatie aan te gaan met de nog altijd racistische realiteit.

Gordon Parks, Ethel Sharrieff, Chicago, Illinois, 1963.

Still uit “ELEMENT” van Kendrick Lamar.

“Het werk van Gordon Parks heeft nog steeds een grote impact op jonge mensen — in het bijzonder op artiesten als Kendrick die de kracht van de verbeelding gebruiken om problemen met sociale gerechtigheid en ras in dit land aan de kaak te stellen,” zegt Peter W. Kunhardt Jr., directeur van de Gordon Parks Foundation. De MC uit Compton, Californië, kreeg ook een shout-out van zijn door kunst geobsedeerde vriend Swizz Beats, die Lamar’s video “het perfecte voorbeeld van hoe moderne revolutionairen — kunstenaars, muzikanten, filmmakers, ontwerpers — zich kunnen laten inspireren door de groten uit het verleden die ook werkten aan sociale veranderingen.”

“ ELEMENT: Gordon Parks and Kendrick Lamar ” is tot 9 februari 2018 te zien.

Gordon Parks, Untitled, Fort Scott, Kansas, 1963.

Still uit “ELEMENT” van Kendrick Lamar.

Gordon Parks, Black Muslims Train in Self-Defense, Chicago, Illinois, 1963.

Still uit “ELEMENT” van Kendrick Lamar.

Gordon Parks, Untitled, Chicago, Illinois, 1957.

Still uit “ELEMENT” van Kendrick Lamar.

Dit artikel verscheen eerder op i-D Nederland.