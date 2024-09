Deze geweren bestoken je met woorden in plaats van kogels

De pen is machtiger dan het zwaard, maar dat betekent niet dat ieder kantoor als een oorlogsgebied moet klinken. Het is voor onze collectieve concentratie dus maar goed dat we de lawaaierige typemachine de deur uit hebben gedaan. De Canadese kunstenaar Eric Nado vindt het wel zonde als al die apparaten op de vuilnisbelt belanden, dus zocht hij naar een manier om ze te recyclen. En nu heeft hij een heel arsenaal aan typemachinegeweren.

“Als kind speelde ik graag met de typemachine van mijn moeder,” vertelt hij. “Voor mij leek het geluid erg op dat van knallende geweren.” Uit die – ietwat gekke – associatie ontstond vele jaren later het idee om er geweren van te maken.

The Royal Couple

“Ik vroeg me af of ik die typemachine uit mijn jeugd zou kunnen ombouwen tot een geweer, en misschien zelfs een heel arsenaal typemachinegeweren zou kunnen aanleggen,” vervolgt hij. “En dus begon ik er één helemaal uit elkaar te halen, en er stukje voor stukje een geweer van de maken.”

Uiteraard komen er geen kogels uit de geweren van Nado, maar dat past ook precies in de gedachte achter zijn serie. Volgens de kunstenaar is de geschiedenis van de pers onlosmakelijk verbonden met oorlogen. “Er zijn archieven vol documenten waarin je vrij nauwkeurig kunt lezen wat er allemaal in de geschiedenis is gebeurd. Met dit project probeer ik te reflecteren op dat verband tussen de geschiedenis van het schrijven en de geschiedenis van de oorlog.”

Royal Royal White

Orange Underwood (Detail)

Orange Underwood

Olivetti Lettera 32

German yellow tiffa

Eric Nado, Mitri lettres

Op de website van Eric Nado lees je meer over zijn typemachinegeweren.