Deze harige klok is de rustigste manier om naar de tijd te kijken

Tijd lijkt ons altijd door de vingers te glippen. We willen vaak veel meer doen dan de klok ons toelaat, en raken daardoor geërgerd door het tikken van de wijzers. Ergens moeten we daar gewoon vrede mee nemen en ons vooral niet laten opjagen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Een klok die trager tikt of een dag die langer duurt, zou gewoonweg handig en leuk zijn. Maar ja, dat is niet mogelijk. Wat wel mogelijk is, is om de snelheid van de tijd op een zo rustig mogelijke manier weer te geven, en dat is precies wat de Franse designer Bina Baitel wilde bereiken met haar Lash Clock.

De klok van Biatel straalt iets meditatiefs uit. Het bestaat niet uit een wijzerplaat met bewegende wijzers, cijfers en een heleboel streepjes, maar uit een cirkel met haren aan de binnenkant, waardoor het hele voorwerp aan een oog met wimpers doet denken, al is er geen echt oog dat ons vanuit het midden aanstaart. In tegenstelling tot de normale klok die boven je deur hangt, beweegt de klok van Beitel niet op een mechanische manier. Als je er goed naar kijkt, zie je dat er op twee plaatsen een ruimte is tussen de verschillende haartjes. De grotere ruimte geeft het uur weer, terwijl de kleinere ruimte de minuten toont.

Videos by VICE

De haartjes openen zich in een heel soepele manier, en laten ons zo de klok lezen. Oké, er is geen wijzer die de seconden aanduidt, maar geef zelf toe, dat is ook wel de irritantste van ze allemaal. Ook staan er geen uren afgebeeld op de klok, maar met een beetje nadenken, kan je wel inschatten hoe laat het nu net is. Het belangrijkste is dat je nu gewoon op een rustige, zen-manier naar je klok kan kijken.

De Lash Clock zal te zien zijn in het museumcomplex van Le Grand Hornu bij de Belgische stad Bergen, als deel van de “telling time”-tentoonstelling die loopt van 22 januari tot 22 april. Kunstenaars en designers proberen er met verschillende experimenten de voortgang van het uur op een andere manier te laten zien.