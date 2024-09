Deze korte film werd volledig op Snapchat gemaakt en levert je nachtmerries op

Met Snapchat Stories kun je natuurlijk veel meer dan foto’s en filmpjes delen van een uit de hand gelopen feestje en je misselijkmakende kater die gegarandeerd volgt. Dat je er ook een verhaal en kunstwerken mee kunt creëren, liet A.M. Darke ons al zien met haar snapchatfoto’s van blote borsten.

Maar nu heeft filmmaker Trimaan Lamba de lat nog hoger gelegd met haar Cracked Screen: A Snapchat Story. Het is gefilmd via Snapchat, waar vervolgens een volledige video van is gemaakt waarin het verhaal van Chantelle Levene verteld wordt. Het lijkt wel een film van David Lynch; je volgt Chantelle, een hoopvolle afgestudeerde vrouw die op zoek gaat naar werk, maar ze belandt al snel in een hele hoop problemen.

Het leven kan het ene moment fantastisch en geweldig zijn en vervolgens donker en emotioneel. Dit wordt door Lamba en Levene met slechts wat snapchatfoto’s, videoselfies, en emoji aangetoond. Lamba gebruik niet eens de speciale filters van Snapchat. Dat is misschien ook helemaal niet zo erg, want dan zou de film helemaal eng zijn geweest. Je kunt Cracked Screen: A Snapchat Story hieronder bekijken:

Als je meer wilt zien van Trimaan Lama’s werk, kun je haar hier volgen.