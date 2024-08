Deze lap vlees swipet iedereen op Tinder naar rechts

Dat Tinder vol zit met types die alleen maar willen neuken mag nauwelijks meer een slappe openingszin heten. Maar je kunt natuurlijk ook te ver gaan. Zoals deze lamlendige lap vlees. Aan een ronddraaiende vork accepteert hij alles – maar dan ook ALLES – dat op Tinder langskomt. Roodharige: joe. Brunette: cava. Blond: whatever. Hij kijkt er volgens mij niet eens naar.

“Tender is de makkelijke manier om snel nieuw en interessant vlees in de buurt te ontmoeten,” schrijven de makers Cors Brinkman, Jeroen van Oorschot, Marcello Maureira en Matei Szabo. Het viertal maakte de vleesgeworden vleeskeuring voor hun opleiding Media Technology aan de Universiteit Leiden. Eerder dit jaar was Tender voor het eerst in actie te zien op de kunstexpo Habitat in Amsterdam. “Je zet het gewoon aan, en als iemand jou ook leuk vindt, dan heb je een match.” Succes alvast als je hier straks mee op café zit.