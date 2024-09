Deze man verkoopt verzonnen feestdagen aan bedrijven

Heb je vandaag twee verschillende kleuren schoenen aangetrokken? Nee? Het is namelijk 3 mei, oftewel Twee Verschillende Kleuren Schoenen Dag. Het is trouwens ook Nationale Chocoladevla Dag en Gehandicapte Huisdieren Dag. Morgen is het onder meer Star Wars dag, en zondag kun je in je blootje het gras maaien ter ere van de Internationale Dag van het Naakt Tuinieren.

De meeste van dit soort feestdagen gaan onopgemerkt aan ons voorbij, maar de kalender staat er propvol mee. Zeker in de Verenigde Staten zijn ze ontelbaar. Waarom bestaan al deze dagen en wie heeft ze verzonnen?

Van sommige dagen is de herkomst bekend: zo is de Internationale Dag van het Naakt Tuinieren een initiatief van naturistenorganisaties. De achtergrond van nationale onafhankelijkheidsvieringen en dagen als Bevrijdingsdag in Nederland spreekt voor zich. Maar van veel andere dagen is het minder duidelijk hoe ze zijn ontstaan.

Het zal niemand verbazen dat sommige feestdagen verzonnen zijn door bedrijven. Zo kwamen Amerikaanse snoepfabrikanten op de proppen met de Sweetest Day. Maar sommige ontstaan stomtoevallig. Zo is Internationale Praat als een Piraat Dag (19 september) het resultaat van een grap van een paar vrienden die viral ging.

Dit soort feestdagen gaan vaak als een lopend vuurtje rond op Twitter, een medium waar ze geknipt voor zijn. Voor matige praatprogramma’s op televisie vormen ze dankbare onderwerpen; laaghangend fruit om de uitzending mee te vullen.

Het feit dat deze feestdagen zo woekeren is voor een deel het gevolg van het feit dat sociale media gekaapt zijn door bedrijven en website die sharable #content willen produceren.

Maar het is ook een beetje de schuld van Marlo Anderson uit het Amerikaanse stadje Mandan in North Dakota (20.000 inwoners).

In 2013 begon Marlo allerlei ‘feestdagen’ onder te brengen op een centrale locatie: de National Day Calendar. Wat begon als een geinige hobby, is nu een inkomstenbron. “Vier jaar geleden hoorde ik dat er een Nationale Popcorn Dag bestond, en ik ben gek op popcorn, dus ik ging onderzoeken hoe die dag was ontstaan, maar kon er niets over vinden”, vertelt hij. “Dat vond ik vreemd, dus toen hebben we deze site gestart.”

Om zijn database te vullen, ploos Anderson oude overheidsdocumenten uit, evenals de sinds 1957 jaarlijks uitgebrachte Chase’s Calendar of Events. Na velen uren research begon zijn National Day Calendar langzaam uit te groeien tot dé hub voor feestdagen. Al snel doken de media erop en “liep het uit de hand”.

De meeste dagen in zijn kalender bestaan al decennia, zegt hij, maar waren nooit erg relevant. Dat is nu aan het veranderen.

Zo zullen op 28 mei ongetwijfeld vele burgertenten inspelen op Nationale Hamburger Dag. Deze feestdag komt net als veel andere dagen uit Amerika, maar in Nederland nemen we ze gretig over. Nederlandse redacteuren schuimen de Amerikaanse media dagelijks af naar leuke onderwerpen. Nationale Hamburger Dag werd onder meer aangegrepen door media als LINDAnieuws en Koffietijd, en ook al door een enkel restaurant en bedrijf.

De National Day Calendar is daar mede verantwoordelijk voor. Het stuurt ‘alerts’ van feestdagen naar een slordige 20.000 media-organisaties en publieke figuren in Amerika. Door dit enorme bereik is Anderson in feite de koning van de onnozele feestdagen geworden.



En dat niet alleen: hij is er aan gaan verdienen. “Toen de site eenmaal een soort autoriteit was, kregen we verzoeken of we nieuwe dagen konden registreren.”

Tegenwoordig is de National Day Calendar een bedrijf dat niet alleen dagen bijhoudt, maar ze ook verkoopt. Anderson ontvangt ongeveer 18.000 verzoeken per jaar, en ongeveer dertig daarvan tovert hij om tot ‘Nationale Feestdagen’. Elke week komt een vierpersoons comité samen om het kaf van het koren te scheiden. Als de vier een unaniem oordeel bereiken over een aangedragen feestdag, wordt deze in de kalender opgenomen. De ‘koper’ kan vervolgens diverse pakketten van aanvullende diensten inkopen om de dag te vermarkten. De prijzen daarvoor beginnen bij omgerekend 2.100 euro.

De meeste van zijn klanten zijn nonprofits die aandacht willen voor hun zaak. Andersons persoonlijke favoriet uit die categorie is Nationale Astronauten Dag. (Op 5 mei, dus als je vrijdag op een Bevrijdingsfestival staat te hossen, denk dan óók even aan Alan Bartlett Shepard Jr., die op deze dag in 1961 de eerste Amerikaan in de ruimte was.)

Maar uiteraard zitten er ook veel commerciële dagen tussen.



Vorig jaar maakte de site een deal met het automerk Jeep, wat leidde tot de geboorte van de Jeep 4×4 Day op 4 april (snap je). En op 14 augustus is het Nationale Fajita Dag, aangevraagd door een Mexicaanse restaurantketen.

Al dit soort dagen zijn op geen enkele manier erkend, maar dat lijkt weinig uit te maken voor Andersons klanten. Zij hoeven geen officiële status; ze willen slechts viral gaan en geld verdienen. En Anderson heeft daarvoor een vliegwiel ontwikkeld.

Het succes van de kalender heeft hem overvallen. In het dagelijks leven is hij directeur van twee bedrijven: Zoovio, een bedrijf dat VHS-banden digitaliseert, en Awesome 2 Products, een lokale computerwinkel in zijn geboortedorp Mandan. Om National Day Calendar draaiende te houden heeft hij er personeel voor moeten aannemen. Zelf gaat hij er voorlopig niet fulltime voor werken. Maar wie weet. Er bestaan wel gekkere dingen. Nationale Leg een Courgette in de Tuin van je Buren Dag bijvoorbeeld (8 augustus, zet het in je agenda).

“Ik had nooit gedacht dat de kalender zo groot zou worden”, zegt Anderson. “Ik lach er elke dag om. Het is geweldig om deze taak te hebben in het leven.”