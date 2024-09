Deze neppe Apple Store maakt ons allemaal belachelijk

Eind vorig jaar was er in een straatje ergens tussen SoHo en Little Italy in New York een minimalistische elektronicazaak te vinden. De winkel leek op een typische Apple Store, met hippe laptops en betweterige verkopers. Maar in het glazen zaakje was niks te koop. The Glass Room was een pop-up-tentoonstelling georganiseerd door Tactical Technology Collective, een Berlijns non-profit collectief technologisch activisme promoot. Voor dit project werkten ze samen met Mozilla, de non-profitorganisatie die achter de webbrowser met dezelfde naam.

De maagdelijk witte ruimte werd tot de nok gevuld met kunstwerken waarin technologie een grote rol speelt. Veel van de werken werden vermomd, zodat ze eruit zouden zien als producten die je normaal in zo’n winkel zou tegenkomen. Maar de steriele winkelomgeving was een façade; je kon er geen technische snufjes kopen. De werken waren bedoeld om bezoekers de kwaadwillige onderbuik van het informatietijdperk te tonen.

De werken werden in verschillende categorieën onderverdeeld, afhankelijk van het soort zaken die erin aan bod kwamen. Forgot your password? van Aram Bartholl bestaat bijvoorbeeld uit een reeks boeken waarin de kunstenaar de 4.6 miljoen wachtwoorden opnam die door Linkedin werden gelekt in 2012.

Er was ook een Data Detox Bar, waarin het werk Newstweek van Julian Olivier en Danja Vasiljev stond. Newstweek is een apparaat dat op een netwerk wordt aangesloten en zo de titels van betrouwbare online nieuwsbronnen manipuleert. Daardoor veranderen de koppen van belangrijke nieuwsberichten in klinkklare onzin.

Verder was er een Unfitbit aanwezig, van Surya Mattu en Tega Brain. Voor het project werd er een FitBit vastgemaakt aan bewegende objecten, zoals een metronoom of een boor, om het apparaat te laten denken dat je echt aan het trainen bent. Zo kun je dus valse data verzamelen, wat handig is als je ziekteverzekering informeert naar je gezondheid. Zo betaal je hopelijk een lagere premie.

Hoewel steeds meer mensen bewust zijn van de duistere kant van technologie, is het nog steeds niet duidelijk in welke mate onze gegevens precies worden verkocht en in hoeverre er mee wordt geknoeid. Dat is precies wat deze tentoonstelling wil aankaarten. “The Glass Room is geïnspireerd door twee dingen: ten eerste willen we laten zien wat het betekent om in een datamaatschappij te leven met echte objecten, humor en goed design. Daarnaast willen gebruiken we de verkooptaal die je in dit soort winkels veel hoort om ons collectieve enthousiasme voor nieuwe technologieën te bekritiseren,” vertelt Stephanie Hankey, medeoprichter van het Tactical Technology Collective en medeorganisator van het evenement.

De illusie van een techwinkel lijkt de ultieme metafoor om dat te bereiken. “We wilden zorgen voor een moment van verwarring. We wilden daarom juist de taal van de technologiemarkt gebruiken om mensen op een andere manier naar deze zaken te laten kijken,” vertelt Hankey. “De verkopers zijn hier om een ander soort advies te geven dan in de echte winkels; ze willen helemaal niks verkopen.”

