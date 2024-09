Deze nieuwe Fallout: ‘New Vegas’ mod ziet er uit als een compleet nieuwe game

Misschien was Fallout 4 niet helemaal je ding, of misschien ben je gewoon op zoek naar nog meer apocalyptische woesternij (en heb je geen zin om te wachten tot het in de echte wereld zover is). Deze winter kan je in elk geval de nieuwe uitgestrekte conversie van Bethesda Softworks’ Fallout: New Vegas induiken. Deze mod is net zo uitgebreid als een compleet nieuw spel en heet The Frontier.

The Frontier is al een tijdje in ontwikkeling en deze trailer laat voor het eerst zien wat de modders er allemaal in hebben gepropt. Het is een ambitieuze poging om elementen uit Fallout 3 te combineren met de New Vegas omgeving van Washington, D.C. en Las Vegas om een dystopisch en besneeuwd Portland te scheppen.

Videos by VICE

Maar de ware attractie zit in de nieuwe toevoegingen. Er zijn tankoorlogen; koud weer is echt schadelijk voor de gezondheid; vuur verspreidt zich van gebouw tot gebouw; voorwerpen kunnen kapot, en nieuwe schepsels bevolken de straten.

Totale conversiemods vergen bizar veel samenwerking – meer dan 50 mensen hebben aan het project gewerkt. Soms zijn projecten te ambitieus en mislukt het, maar het lijkt of The Frontier deze winter daadwerkelijk klaar is.