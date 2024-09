Deze Pinkpop-bezoekers keerden Justin Bieber de rug toe

Een beetje gek: hoewel er dit jaar een stuk minder liefhebbers van gitaarmuziek rondhangen op Pinkpop dan voorgaande edities, zijn er misschien wel meer metalshirts dan ooit te spotten op het festival. Jonge fans van Justin Bieber hebben het terrein op zaterdag bijna compleet overgenomen, gehuld in Metallica-merchandise, met hier en daar ook nog een Iron Maiden- of Slayer-album op de kleding geprint. Ook de spullen die Biebs die dag verkoopt lijken uit een vervlogen hairmetaltijdperk te stammen. Een purist zou hier ter plekke sterven uit frustratie.

Op wat optimisten na, kunnen veel van de doorgewinterde Pinkpop-bezoekers dan ook weinig met de komst van Bieber. Zelfs Jan Smeets schrok zich een hoedje toen hij hoorde dat het tieneridool op zijn festival zou komen optreden: “Fuck you, dit kan niet waar zijn. Ik heb er stiekem van gedroomd om het Pinkrock te noemen, want ik ben gewoon een rockliefhebber.” Terwijl het hoge gegil van jonge meisjes oorverdovende hoogtes bereikt wanneer de show van Bieber begint, lopen andere natgeregende bezoekers richting de camping. We vroegen deze mensen waarom ze de headliner van deze editie niet wilden zien.

