Deze ravers bouwden een club in hun eigen huis

Nadat de eerste lockdown vorig jaar werd afgekondigd, ging ook het nachtleven op slot. Ravers worden nog altijd door strenge politiecontroles verhinderd om even alles los te laten, en wie zich toch aan een feestje waagt, betaalt torenhoge boetes en kan zelfs voor de rechter gedaagd worden. Boetes voor zulke lockdownfeestjes kunnen sinds december oplopen tot 750 euro voor deelnemers en 4000 euro voor organisatoren.

Om zich toch uit te kunnen leven, maar daar geen boetes voor te krijgen, besloten Jan, Piet en Korneel* alle drie om dan maar hun eigen, geluiddichte club te bouwen. VICE vroeg ze hoe ze op het idee kwamen, hoe ze het hebben aangepakt en hoe ze boetes proberen te voorkomen.

Jan (34, Oost-Vlaanderen) organiseert feestjes in een geluidsdichte kelder van 30 vierkante meter

Na een half uurtje op de expresweg en wat bochtenwerk door Oost-Vlaanderen, parkeer ik bij een vrijstaand huis midden in een woonwijk. Niets aan de buitenkant doet vermoeden dat onder de woning een geluidsdichte kelder van 30 vierkante meter verscholen zit. Jan organiseert er raves om zo, naar eigen zeggen, zijn verstand niet te verliezen.

VICE: Wanneer ben je op het idee gekomen om een club in je woning in te richten?

Jan*: Toen ik m’n huis zo’n tien jaar geleden kocht had ik het idee al in m’n hoofd, maar de pandemie heeft m’n ravecave in een stroomversnelling gebracht. Voor de crisis was het drie tot vier keer per jaar feest in m’n kelder. Nu komen m’n vrienden en ik hier toch een stukje meer samen.

Hoe heb je het gebouwd?

Massa is de beste geluiddemper en de kelder zit volledig onder de grond, dus qua isolatie zat het direct goed. De ruimte is lager dan twee meter, dus ik heb een ventilatiesysteem geïnstalleerd. In de afvoer van het ventilatiesysteem zit lood verwerkt, wat het geluid naar buiten toe ook goed absorbeert. Als ik daar actieve koolstof in zou verwerken, dan is de kelder zelfs bestand tegen nucleaire straling.

En qua aankleding en installatie?

Omdat de ravecave uit zichzelf een donkere indruk geeft, had ik afgezien van een semi-professionele muziekinstallatie en wat frigo’s niet zoveel nodig. Een langwerpig discolicht zorgt voor de nodige sfeer en ik heb een lamp die aanschiet als er buiten iemand op de bel drukt. Als ik alles bij elkaar optel heb ik toch zo’n 5000 euro in m’n kelder geïnvesteerd.

“Vooral bij m’n vrienden die geen gezin of partner hebben, merkte ik al tijdens de eerste lockdown dat ze het psychologisch moeilijk kregen. Daarom neem ik ook het risico.”

Raven is momenteel illegaal. Er hangen je hoge boetes en zelfs een tripje naar de rechtbank boven het hoofd als je betrapt wordt. Niet bang om gepakt te worden?

Ik ben voorzichtig. Niemand parkeert zijn auto voor de deur en iedereen komt op verschillende tijdstippen binnen. Het is ook niet zo dat hier elk weekend twintig man samenkomt, ik nodig alleen mensen uit die ik vertrouw. Dat heb ik de afgelopen maanden wel geleerd: je hebt geen grote massa volk nodig om een zalige nacht te beleven. Het belangrijkste is dat iedereen op dezelfde golflengte zit en gelijkgezind is. Ook met twee of drie kan je een prachtige rave beleven.

Is uitgaan en loslaten belangrijk voor jou?

Ja, voor mij en voor mijn vrienden. We hebben het nodig om gelukkig te zijn. Vooral bij m’n vrienden die geen gezin of partner hebben, merkte ik al tijdens de eerste lockdown dat ze het psychologisch moeilijk kregen. Daarom neem ik ook het risico. In een samenleving zoals die nu is, kan ik moeilijk aansluiting vinden.

Piet (39, Vlaams-Brabant) organiseert feestjes in een gebouwtje achter in zijn tuin

Ik parkeer mijn auto langs een drukke steenweg in Vlaams-Brabant, waar ik heb afgesproken met Piet. Hij is een 39-jarige familieman met twee kinderen die doordeweeks hard werkt, en in het weekend af en toe een verzetje nodig heeft. Als ik aankom loopt zo’n verzetje net op z’n einde. Samen met zijn vrienden beëindigt hij een after in een klein gebouwtje, achter in zijn tuin.

VICE: Hoelang beschik je al over een ruimte om feestjes te bouwen?

Piet*: De geluidsboxen, het mengpaneel en CDJs had ik al een jaar geleden gekocht, samen met een vriend om wat te mixen. Voordat de eerste lockdown inging hadden we al samen een soireeke achter de rug om het materiaal te testen. In maart heb ik dan het kot vanachter in m’n tuin ingericht met de muziekinstallatie en wat verlichting, goed voor zo’n 5000 euro. Sindsdien zijn we er een keer of zes samengekomen.

Met hoeveel mensen sta je dan meestal te feesten?

Meestal zijn we met twaalf tot veertien personen. De ruimte is 40 vierkante meter groot, dus ik zou veel meer mensen kunnen vragen, maar het zijn enkel m’n beste vrienden die ik uitnodig. We spreken dan overdag al af om samen iets te eten, daarna start het feest vanzelf. Wie zin heeft kan blijven doorgaan tot ’s morgens vroeg, en als iemand in stukken vaneen is kan hij zich afzonderen en wat uitrusten.

“Ik hoop echt dat de maatregelen snel versoepelen, want nu is het belachelijk. Iedereen in mijn omgeving is de maatregelen beu.”

Er staan hoge boetes op het organiseren van een lockdownfeestje. Geen schrik om op een dag betrapt te worden?

Nee, de deuren gaan dicht zodra de muziek draait. De wanden zijn goed geïsoleerd, dus je hoort buiten geen muziek. Om ’s nachts het hele gebeuren subtiel te houden, zijn ook de ramen volledig geblindeerd. Je kan van buitenaf niet zien wat zich binnen afspeelt. En de geparkeerde wagens van m’n vrienden kan je niet zien staan, want m’n oprit loopt door tot achteraan m’n huis.

Waarom kan je je niet gewoon neerleggen bij de corona-maatregelen?

Ik heb het gewoon echt nodig als uitlaatklep. Als je niets hebt om naar uit te kijken bestaat het leven alleen nog maar uit werk en stress, daar word ik echt vervelend van. Na een nachtje dansen op goede muziek voel ik me weer stukken beter. Ik hoop echt dat de maatregelen snel versoepelen, want nu is het belachelijk. Iedereen in m’n omgeving is de maatregelen beu. We mogen amper vrienden of familie zien, maar toen ik vorig weekend in Wallonië bij het voetbalteam van m’n zoon ging kijken, zag ik een kantine met tweehonderd bierdrinkende ouders. Het slaat nergens op.

Korneel (35, Antwerpen) houdt feesten in een hangaar van 25 vierkante meter

Als ik een Antwerps industrieterrein inrijd, lijkt het lijkt onwaarschijnlijk dat hier af en toe illegale feestjes plaatsvinden. Een smal weggetje tussen twee grote bedrijven leidt tot een woning met daarachter een grote hangaar. In die hangaar bouwde zelfstandig vakman Korneel (35) zijn eigen club achter een valse wand: 25 vierkante meter aan ruimte waar hij en zijn vrienden zichzelf kunnen zijn.

VICE: Hoe ben je op het idee gekomen om een club te verstoppen in je werkplek?

Korneel*: Ik kwam al van kleins af aan na school met vrienden en m’n broers samen in de hangaar van m’n vader, om te chillen en te feesten. Ook mijn ouders hebben een groot sociaal leven en organiseerden hier vaak feestjes voor meer dan honderd man. In september vierde ik een feestje met mijn bubbel van tien mensen, maar kwam de politie langs vanwege geluidsoverlast. Toen besefte ik dat het beter moest.

Als je in je hangaar rondkijkt, kan je de muziek amper horen en de club niet zien. Hoe heb je dit aangepakt?

De ruimte is opgebouwd uit een dubbel houtskelet. Achter de multiplex-platen zitten twee lagen isolerend rotswol, die elkaar niet aanraken. Hierdoor worden de trillingen van de muziek niet doorgegeven. Alleen de bassen hoor je een heel klein beetje. Omdat de akoestiek wat schel was bij de eerste test, hangen er langs alle wanden en op het plafond eiermatten. De toog waar de dj-installatie op staat heb ik al acht jaar, maar ik heb wel nieuwe actieve speakers gekocht, om de beats echt te laten kletsen.

“In september vierde ik een feestje met mijn bubbel van tien mensen, maar kwam de politie langs vanwege geluidsoverlast. Toen besefte ik dat het beter moest.”

Hoelang heb je aan het project gewerkt en hoeveel heeft het je gekost?

Als ik alles bij elkaar optel heb ik er een dag of vijf aan gewerkt, en in totaal heeft het project me zo’n 3000 euro gekost. De bouw van het kot zelf komt neer op 800 euro, alle andere kosten zijn voor de geluids- en lichtinstallatie. Het was het afgelopen jaar moeilijk om geld uit te geven, dus het kon er wel vanaf.

Wat vind je het beste aan je DIY-club?

Omdat er geen ramen zijn, kun je op elk moment van de dag onmiddellijk in de juiste sfeer komen. Je hebt echt geen idee wat zich buiten het kot afspeelt. Alle feestjes die hier hebben plaatsgevonden kwamen direct op gang. Je voelt gewoon dat iedereen het dansen mist en er enorm veel zin in heeft. Of het nu met een date of een groepje vrienden was: de sfeer zat onmiddellijk goed en niemand hoefde zich eerst in te drinken, in tegenstelling tot voor de pandemie.

Is het gemakkelijk om te kiezen wie je uitnodigt voor een soiree?

Het blijft stom om tussen je vrienden te moeten kiezen, maar ik blijf wel voorzichtig. Het is zot dat klikken tussen buren opeens zo normaal is geworden, het lijkt wel oorlog. Ik vrees ook dat het lang zal duren voordat we weer met duizend man samen kunnen feesten. Ik zal al blij zijn als we in 2021 met een bubbel van twintig legaal kunnen samenkomen.

