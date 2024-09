Deze robot kruipt straks in je anus en dat is goed

Een bezoek aan het ziekenhuis is vaak geen pretje. Naast het kunstlicht en de steriele sfeer, is er de kans dat je een flink nare ingreep moet ondergaan voordat überhaupt duidelijk is wat je mankeert. De wormachtige robot die is ontwikkeld door het Amerikaanse Rentschler Research Group moet dat iets minder erg maken. Het prototype werd eerder deze maand onthuld op de International Conference on Robotics and Automation in Singapore.

Wat doet ‘ie dan? Hij kruipt in je reet. Letterlijk.

De vooralsnog naamloze robot (ons voorstel: de Darmbot-2000) is ontworpen als een alternatief voor hoe ze een endoscopie nu uitvoeren. Voor het geval je het even vergeten was: dat is een ingreep waarbij een arts een slang met een camera eraan in je rectum schuift om de binnenkant van je darmen te onderzoeken. Bepaald geen pretje, heb ik me laten vertellen.

De Darmbot is dus een alternatief. Dan gaat er geen slang van een paar meter je darmen in vanaf de onderkant, maar ‘slechts’ een worm van ongeveer 15 centimeter. Door de manier waarop die worm steeds verder je darm in kronkelt, heb je een stuk minder pijn. Hoewel een endoscopie-slang flexibel is, begint die namelijk pas mee te geven als de arts hem tegen je darmwand aanduwt. Ja, precies. Au. Een kronkelende aarsworm is dus medische vooruitgang.

Maar de Darmbot werkt dus op een hele andere manier. Het ding bestaat uit drie metalen compartimenten in een siliconen huls. Dit metaal ‘onthoudt’ zijn vorm. Het metaal wordt met een elektrisch stroompje verhit, waardoor het uitzet. Het krimpt vervolgens weer door het te koelen met lucht, die naar binnen wordt gepompt door slangetjes aan de achterkant van het wormpje. Doordat het metaal dan weer z’n oorspronkelijke vorm aanneemt, ontstaat er een peristaltische beweging, waardoor de robot vooruit komt. Je darmen maken ook zulke bewegingen om eten te verplaatsen. Die worm voelt dus hopelijk een stuk minder naar aan.

Een klein punt is wel dat het ding bijna niet vooruit te branden is. De topsnelheid is een centimeter per seconde. Je dikke en dunne darm samen zijn iets minder dan negen meter lang. Voordat de Darmbot z’n doel bereikt heeft, ben je dus al snel een minuut of vijf à tien verder en dan moet het daadwerkelijke onderzoek nog beginnen.

De doorsnede mag ook nog wel wat kleiner. Het prototype is ongeveer zes tot zeven centimeter in doorsnede op z’n breedst, vergelijkbaar met de dikke darm. Alleen is de dunne darm maar drie tot vier centimeter breed. Dat gaat dus krap worden, maar in sommige seksfilms is te zien dat er wel grotere voorwerpen passen.

Toch is de Darmbot wel een handig ding, al is het maar omdat latere versies waarschijnlijk wat efficiënter te werk gaan. Het grote voordeel van een minder nare endoscopie is dat mensen darmklachten volgens de maker eerder zullen laten onderzoeken. En laat het nou net zo zijn dat darmkanker tegenwoordig heel goed te genezen is als je er maar op tijd bij bent.

Op het eerste gezicht ziet het er nogal freaky uit, een worm die je hol in kruipt. Toch zou het zomaar kunnen dat we over een paar jaar maar wat blij zijn met deze uitvinding. Zo’n buis die in je darmen wordt geschoven is nou eenmaal een nogal middeleeuwse onderzoeksmethode. En als je er dan ook nog voor kunt zorgen dat de overlevingskans van ernstige darmziektes een stukje groter wordt, kan de Darmbot best nog wel eens een winnaar zijn. We hebben iets om naar uit te kijken.