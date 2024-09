Deze schattige robot kan helemaal zelfstandig UFO’s opsporen

Als je ruim vijfenzeventig jaar na de onsterfelijke woorden “It’s a bird. It’s a plane. It’s Superman!” nog steeds twijfels hebt bij wat je door de lucht ziet vliegen, biedt moderne technologie eindelijk uitkomst.

Het Amerikaanse Black Sage heeft laatst een robot op de markt gebracht die door machine learning vliegende objecten kan herkennen. Het concept is heel simpel: je laat het ding zo’n 250 miljoen vliegende objecten zien en dan leert hij vanzelf welke goed zijn en welke zo snel mogelijk uit de lucht moeten worden gehaald omdat ze akelige indringers zijn.

Nu kan het overal op de wereld nogal verschillen wat er allemaal voorbij komt vliegen en zweven. Daarom stopt Black Sage het robotje helemaal vol met afbeeldingen van alles dat maar in het luchtruim rond kan dartelen. Het machine-learningalgoritme doet de rest. Zo voorkom je dat het ding op tilt slaat door bijvoorbeeld een laagvliegende duf.

Het concept is oorspronkelijk ontwikkeld voor de Amerikaanse defensie, om bijvoorbeeld bomdragende drones te identificeren. De anti-drone-industrie is nog niet echt op de AI-bandwagon gesprongen, waardoor je deze bot gerust een gat in de markt kunt noemen. Wat heet: Black Sage heeft er een paar dikke contracten mee binnen weten te slepen. Hun nieuwe robot komt straks in actie bij de Amerikaanse troepen in Irak en Afghanistan, en is ook verkocht aan een paar bondgenoten van Amerika.

Maar kijk ‘m nou. Dit ding is toch te aandoenlijk voor woorden? De eerste aanblik van dit kranige robotwezentje deed me meteen denken aan de film WALL-E. Na zijn ruimteavonturen heeft het robotje wat boutjes en moertjes uitgewisseld met zijn liefje Eve en dit is het resultaat.

De trotse ouders. Afbeelding: Pixar Wiki.

Terwijl de mensheid met de dag banger wordt voor dreigingen uit alle windstreken, blijft WALL-E 2.0 waakzaam. Het dappere robotje tuurt de hemel af, op zoek naar dreigingen. Zie je een onbekend object verschijnen aan de horizon? Geen nood! Deze blikken bink is er om je gerust te stellen.

Met een beetje fantasie vormt deze robot zelfs de doodsteek voor de UFO-spotters onder ons. Ook bij ons in de polder vind je die. Neem bijvoorbeeld de dame die in het oosten van het land vreemde lichtverschijningen aan de horizon op video vastlegt.

Als WALL-E’s nageslacht straks bijvoorbeeld op het vliegveld van Enschede de wacht houdt, kunnen de regionale UFO-spotters wel inpakken. Blijkt die vliegende sonde uit het derde daluniversum toch ineens een wensballon te zijn. Of een drone met lampjes.

Maar zo’n robot is natuurlijk eigendom van de regering, die er baat bij heeft om zulke dingen geheim te houden. Ik zet even mijn aluminium hoedje op. Het is een bekend fenomeen dat complotdenkers (of mensen in het algemeen) alleen die bewijsstukken geloofwaardig vinden die passen bij hun bestaande denkbeelden. Als zo’n drone van de regering beweert dat een random object geen UFO is, terwijl jij met al jouw ervaring als UFO-spotter zou zweren van wel, wie geloof je dan?

Laten we nog een stapje verder gaan. Wat als een legioen vernuftige UFO-spotters zelf een exemplaar van deze dronespotter te pakken krijgt? Doordat hij op machine learning gebaseerd is, herkent hij alleen de dingen die je hem zelf laat zien. Als je hem 250 miljoen foto’s laat zien van vage lichtjes in de lucht en erbij vertelt dat het UFO’s zijn, slaat ‘ie constant op tilt. Dan denken we straks met z’n allen dat de aliens eraan komen, terwijl het in werkelijkheid gaat om een aluhoedje op zolder die met zijn complete UFO-beeldarchief het brein van WALL-E vergiftigd heeft.

Nee, ik denk niet dat de komst van deze robot de overwinning van het gezonde verstand inluidt. Het metalen makkertje is uiteindelijk afhankelijk van wat hem wordt geleerd, goedschiks of kwaadschiks. Toch hoop ik dat we in Nederland straks ook zo’n ding hebben. Of je er nou UFO’s mee kunt spotten of niet, militaire technologie was nog nooit zo knuffelbaar.