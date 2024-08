Deze start-up wil fake news tegengaan door het zelf te verspreiden

Fake news, post truth, alternative facts; het is makkelijk in een soort cynische vermoeidheid te schieten bij het horen van deze termen. Binnen mijn eigen, associatieve denkpatroon zak ik bij het lezen van de woorden “fake news” meestal weg in een moeras waarin ik niet echt meer geloof dat het debunken van de leugens of desinformatie van politici en machthebbers als Trump iets verandert.

Je politieke voorkeur lijkt een grotere rol te spelen bij het vormen van je mening en wereldbeeld dan de vraag of iemand ‘liegt’ of niet. Je vindt Baudet een vrouwonvriendelijke, cryptoracistische lul of een held die de waarheid durft te zeggen. Nog een thinkpiece over nep of echt nieuws verandert daar misschien weinig aan.

