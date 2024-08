Deze supermarkt haalt al het buitenlandse eten uit de schappen

Beelden van een lege supermarkt in Hamburg zorgen voor een hoop rumoer op social media in Duitsland. Zijn de schappen leeg omdat alles gratis was? Omdat de groenten te lelijk waren? Is het leeggeroofd door een stel hongerige kinderen?



Nee, EDEKA – één van Duitsland’s grootste supermarktketens – wil een statement over diversiteit en racisme maken.

Producten die niet uit Duitsland komen, zijn uit de schappen gehaald en vervangen door bordjes met teksten als: “Dit schap is best wel saai zonder diversiteit,” “Ons assortiment heeft nu grenzen,” “Dit is hoe leeg een schap is zonder buitenlanders,” en “Diversiteit verrijkt ons,” bericht The Independent.

Hoewel The Independent bericht dat “het winkelend publiek verbaasd reageert als ze de lege schappen zien,” vertelt woordvoerder van EDEKA aan MUNCHIES dat de afbeeldingen eigenlijk “van een filmset zijn van een nieuwe video waar we aan werken.”

De video is onderdeel van een grote campagne die de Duitslands afhankelijkheid van buitenlands eten laat zien.

“EDEKA staat voor variatie en diversiteit. In onze winkels verkopen we een enorme hoeveelheid eten die geproduceerd wordt in verschillende regio’s van Duitsland,” “Maar producten uit andere landen geven ons de unieke variatie die onze klanten zo op prijs stellen. We zijn dan ook blij dat de campagne zoveel positieve reacties heeft opgeleverd.”

Er kwamen veel positieve reacties. Zo ook van Julia Klöckner, een lid van Angela Merkels CDU. Zij prijst de symboliek van EDEKA’s campagne en noemt het een “verstandige zet“.

Natuurlijk zijn niet alle reacties even positief. Marcus Pretzell, lid van de anti-immigratiepartij Alternative für Deutschland (AfD), reageerde op Klockners tweet met de vraag, “Wat is hier precies verstandig aan? Zitten ze er niet volledig naast?”. De AfD is sterk gegroeid sinds Angela Merkel besloot om honderdduizenden vluchtelingen het land binnen te laten in 2015.

Als er één ding is dat mensen wakker schudt, dan is het wel het ontbreken van eten in winkelschappen. EDEKA lijkt met succes de aandacht van beide kanten van de discussie te hebben gestrikt.