Met deze AI-tool bepaal je de awesomeness van je foto

Je bent hongerig naar digitale bevestiging, dus je scrollt door je vakantiefoto’s van afgelopen zomer en pikt er het perfecte plaatje uit wat vanaf nu je Facebook-profielfoto gaat zijn. Filtertje erover en laat die duimpjes maar komen. Maar helaas, je online zelfvertrouwen loopt meteen een deuk op: alleen je tante en een vage vriend van de basisschool gunnen je een like.

Everypixel biedt een oplossing voor dit probleem: hun tool berekent de ‘awesomeness’ van je foto. Dit is een onderdeel van hun nieuwe zoekmachine voor stockfoto’s. Er zwerven namelijk honderden miljoenen stockfoto’s rond op het web, aangeboden door honderden verschillende bedrijven.

De makers van Everypixel kwamen op het idee voor hun tool omdat ze de zoektocht door de digitale kunstvoorraad te lang vonden duren – een goed beeld vinden kan maar liefst een half uur of langer in beslag nemen. “In deze tijd is dit gewoon ondenkbaar,” vertelt Kristina Klipfel van Everypixel in een e-mail. De keus is oneindig groot – alleen al Shutterstock biedt 100 miljoen foto’s aan en als journalist, blogger, reclamemaker of selfmarketeer kan je uren op zoek zijn naar een goed beeld.

De nieuwe zoekmachine filtert voor jou de goede en mooie foto’s van honderden bedrijfjes. Daarnaast bepaalt de tool de ‘awesomeness’ van de foto’s en hangt er tags aan. Je kunt ook je eigen parels laten beoordelen. Terwijl jij met je kleffe handjes zit te wachten, berekent het algoritme percentage hoe ‘awesome’ je foto is.



Mijn profielfoto is niet erg awesome, maar gelukkig vindt de tool mij wel een “sensueel fashionmodel”.

Het neurale netwerk van de tool bepaalt de esthetische kwaliteit en de commerciële (verkoop)mogelijkheden. Om dat voor elkaar te krijgen heeft het team van Everypixel ontwerpers en ervaren stockfotografen gevraagd om te helpen met de ontwikkeling van een trainingsdataset. De experts hebben gekeken naar de huidige trends in de fotografie en de beoordeling van het neurale netwerk hier op gebaseerd zodat het lijkt op de menselijke beoordeling van een foto.

Bij ontwikkeling is gekeken wat een professionele fotograaf onderscheidt van een amateur. Goede foto’s zien er natuurlijk en niet geënsceneerd uit, terwijl slechte foto’s in scène zijn gezet.

Om het algoritme te testen ga ik op zoek naar een foto die ik voor een van mijn andere artikelen nodig heb: een tomaat.



Mijn eerste resultaten via Shutterstock. (Screenshot via Shutterstock)

De resultaten via Shutterstock zijn best oké, eigenlijk precies waar ik om gevraagd heb, maar niet echt spannend. Gewoon een rode tomaat met een groen kroontje, lekker praktisch. De beelden die Everypixel voor me heeft gevonden zijn inderdaad minder standaard en hebben minder weg van een typische stockfoto. De simpele tomaat wordt hier afgebeeld als een waar kunstobject.



Mijn eerste resultaten via Everypixel. (Screenshot via Everypixel)

“Na het analyseren van 956,794 positieve en negatieve patronen kan het neurale netwerk regelmatigheden onderscheiden en bepalen of een afbeelding relevant is en of de kwaliteit hoog genoeg is,” vertelt Klipfel. De data helpt nu bij het verbeteren van de zoekresultaten door mooiere foto’s eerder weer te geven.



Een vergelijking van de zoekterm ’tandem bike’. De tandems van Everypixel zien er een stuk gezelliger uit. (Screenshots via Shutterstock en Everypixel)

“Om zo’n neuraal netwerk te trainen laden we drie verschillende beelden in van de trainingsdata,” vertelt Klipfel, “Een foto die als goed beoordeeld is door experts ter referentie, een zelfde soort beeld en een van een totaal andere klasse.” Er worden bijvoorbeeld twee goede foto’s en een slechte geanalyseerd en uiteindelijk worden de goede foto’s gegroepeerd en komen ze verder vooraan in de resultaten dan de slechte foto’s.

Volgens Everypixel is deze awesome foto van mijn collega allesbehalve cool.

De foto’s krijgen ook trefwoorden toegewezen door het neurale netwerk. Normaal worden deze vaak met de hand toegevoegd door de stockfotobedrijven. “Deze trefwoorden zijn vaak fout of irrelevant,” vult Klipfel aan. “Wij maken daarom gebruik van ons algoritme.” Dit heet machine learning. De makers van de tool hebben voor hiervoor gekozen omdat het simpelweg te veel werk is om miljoenen foto’s met de hand te beschrijven. Door met betere trefwoorden de zoekresultaten te verbeteren, hopen de oprichters van Everypixel dat er ook nieuwe en mooiere foto’s gebruikt gaan worden door klanten.



Een foto van toen ik een LARP-feestje hield. Blijkbaar heel awesome.

De tool filtert inderdaad de lading van miljoenen stockfoto’s zodat jij het niet hoeft te doen en de resultaten zijn inderdaad origineler. Heel handig dus. Daarnaast weet je binnen een paar seconden of je foto awesome is of niet. Of je het daarmee eens bent, blijft natuurlijk altijd een kwestie van smaak.