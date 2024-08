Dit vliegtuigmenu is wetenschappelijk ontworpen voor mensen met vliegangst

Vliegen is zelden een helemaal chille ervaring. De paniek begint al onderweg naar het vliegveld wanneer je Uber besluit om de toeristische route te nemen. Gevolgd door het drama bij de check-in waar je handbagage te groot blijkt te zijn. Daarna hoef je enkel nog door de security, navigeren door een niemandsland en de juiste gate te vinden – meestal een wandelingetje van vijftien minuten, precies aan de andere kant van het vliegveld. Als je eenmaal aan boord bent, kun je genieten van de lagere luchtdruk, nul persoonlijke ruimte en passief-agressieve gevechten over de armleuning. Leuk!

Om vliegen wat minder stressvol te maken, heeft een vliegtuigmaatschappij experimenteel psycholoog Charles Spence en chef-kok Jozef Youssef ingeschakeld om een stemmingsverbeterend menu te ontwerpen. Ze claimen dat dit de oplossing is voor vliegangst, en ook nog eens lekkerder smaakt dan andere maaltijden.

Videos by VICE

Gister kondigde budgetmaatschappij Monarch hun nieuwe “Mood Food”-maaltijd aan. Passagiers die de maaltijd bestellen krijgen eten en drinken op specifieke momenten tijdens de vlucht die, volgens de vliegmaatschappij “het geluk, relaxedheid en welgesteldheid van de passagier verbetert.”

En er is geen vacuüm verpakt roerei te bekennen.

Voordat passagiers het vliegtuig in gaan krijgen ze echinacea (een kruidenmiddeltje tegen griep) en dropijs om het immuunsysteem een boost te geven en het risico op een vliegverkoudheid te verlagen. Bij het opstijgen krijgen passagiers groene thee en een lavendelmochi. Naast de kalmerende eigenschappen van de lavendel en groene thee, claimt Spence dat kauwen op de sponzige “Q-textuur” van het Japanse rijstcakeje helpt tegen stress.

Monarchs stemmingsverbeterende menu. Foto: Monarch

Door de vele umami-rijke ingrediënten wordt er gezorgd dat het menu wel ergens naar smaakt. Spence vond in eerder onderzoek dat umami als enige op grote hoogte intenser kan smaken. De andere vier basissmaken (zout, zoet, zuur, bitter) worden drastisch afgezwakt. Dat is de reden dat passagiers umami-rijke zeewierthee en een hartig zeewierkoekje krijgen, gevolgd door een notenreep gemaakt van paddenstoelen en tomaat (beide hoog in umami).

Deze smaakcombinaties klinken misschien ongebruikelijk, maar chef Youssef zweert dat ze hoog in de lucht heerlijk zijn. Hij vertelde MUNCHIES: “De wetenschap en professor Spences onderzoeken zijn de basis, maar het belangrijkst zijn goede smaken, aroma’s en combinaties en mensen verrassen. We weten dat umami beter werkt op grote hoogtes, maar hoe passen we dat toe? Hoe maken we thee of koekjes meer umami, die mensen mensen ook nog graag eten?”

Volgens Youssef komt het allemaal neer op umami-rijke ingrediënten die de smaak verbeteren die anders afgezwakt is door het klimaat in de cabine.

Hij legt uit: “We weten dat tijdens de vlucht je reukvermogen niet zo goed werkt en er is een hoop herrie, waardoor je zoet en zout minder goed proeft. Dus bij de zoet-zoute notenreep wilden we iets dat alsnog die umami-kick om de andere smaken beter naar voren te brengen.”

Het is niet de eerste keer dat chefs (en Spence) een poging hebben gedaan om vliegtuigeten en het leven aan boord wat aangenamer te maken. In 2011 ontwikkelde chef Heston Blumenthal een reeks van umami-rijke gerechten voor British Airways en in 2014 werkte Spence met de vliegtuigmaatschappij aan een smaakverbeterende playlist.

Maar of speciaal vliegtuigeten echt mensen minder zenuwachtig maakt of beter smaakt staat nog ter discussie. Sommigen zeggen dat verse, goede ingrediënten essentieel zijn, zelfs in een vliegtuig. Anderen zeggen in plaats van te focussen op umami-poeder, dat het veel belangrijker is om maaltijden te ontwikkelen die goed in te vriezen en op weer te warmen zijn.

Misschien hebben ze wel een punt. Eten van plastic dienblad op je knieën, terwijl je je best doet je buurman geen elleboog te geven, gaat nooit een fantastische eetervaring worden. Dat gaat een berg umami niet verbeteren.