Discokoning Cerrone remixt het legendarische Orchestre Poly-Rythmo de Cotonou

In 2008 kwam de band terug, na een hernieuwde Europese interesse voor West-Afrikaanse muziek. Sindsdien spelen en produceren ze muziek met net zoveel plezier als vroeger. Bandleider Mélomé Clément, die de originele line-up van de groep bij elkaar bracht in 1968, overleed helaas in 2012, maar zangers als Vincent Ahehehinnou en Loko Pierre en bassist Gustav Bentho houden het Poly-Rythmo-vuur brandend. Na een korte break toen hun oprichter overleed, schreven ze nieuw materiaal. Dit werd uiteindelijk hun nieuwe album Madjafalao – het eerste sinds 2011.

We zijn uiteraard blij om muziek te horen van zo’n legendarische en invloedrijke groep, en we zijn nog blijer dat we hier een remix van de titeltrack mogen delen, die gemaakt is door de Franse discogrootheid Cerrone. Hij gooit een acidsausje over de koortsachtige beat van het origineel.

Benieuwd? Luister de track hieronder:

Madjafalao komt 28 oktober uit.