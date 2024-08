Dit activistische model vertelt over wat het betekent om een vrouw te zijn

In 2016 werd het 25-jarige model Ebonee Davis een activist, nadat er talloze moorden op jonge zwarte mannen in Amerika werden gepleegd en ze had er genoeg van dat ze constant van haar agenten moest aanhoren dat ze niet het juiste soort zwart was om succesvol te zijn in een industrie waarvan ze al droomde toen ze klein was.

Ebonee groeide op in Seattle, maar ze verhuisde naar New York om daar een modellencarrière op te bouwen. Hoewel ze wist dat ze er niet uitzag als de lange, blondharige meisjes met blauwe ogen die ze op de reclameborden en tv zag, ging ze ervan uit dat als ze een contract zou tekenen, de deuren van de industrie zich voor haar zouden openen. Maar zwarte modellen moeten vaak zich conformeren aan eurocentrische schoonheidsnormen (bijvoorbeeld stijl haar, met een scheiding in het midden) of juist een symbolische notie van het exotische belichamen. En dus hield ze zich met dat eerste bezig, tot ze er niet meer tegen kon: ze liet haar weave achter en omarmde haar natuurlijke afro. Daarmee sleepte ze meerdere campagnes binnen voor Calvin Klein, Nordstrom en L’Oreal.

Op de dag dat haar eerste Calvin Klein-campagne werd gelanceerd, werd bekend dat de 37-jarige Alton Sterling was vermoord door een Amerikaanse politieagent. Diezelfde dag schreef ze een open brief aan de mode-industrie waarin ze haar gevoelens over politiegeweld uitte en een oproep deed aan de industrie om hun platform te gebruiken om de perceptie van zwarte mensen te veranderen, en een einde te maken aan het racisme in Amerika. De brief ging viral, en ze werd uitgenodigd om afgelopen februari een TED Talk te geven, die nu meer dan 75.000 views heeft op YouTube.

Hier geeft ze haar advies over het vrouw-zijn.

Het beste van een vrouw zijn is dat we van nature verzorgend en creatief zijn. We zijn de dragers van nieuw leven en zonder ons zou niets bestaan.

Het moeilijkste van een vrouw zijn is leren hoe je je waardig voelt in een gemeenschap die ons constant vertelt dat we dat niet zijn en dat we externe goedkeuring moeten zoeken.

Het beste advies dat ik ooit kreeg over het menselijk lichaam is dat je lichaam met opzet is gemaakt. Het is de perfecte huls voor welk doel je dan ook maar hier op aarde bent. Je hoeft er niets aan te veranderen. Wat je ziet als ‘imperfecties’ zijn je superkrachten. Omarm ze en deel ze met de wereld.

Als ik terug zou kunnen in de tijd, zou ik mijn 16-jarige zelf vertellen dat ik het mis had over de liefde. Ik had een verkeerd beeld van hoe romantische liefde eruitziet en wat getolereerd zou moeten worden in een relatie, en daarom was ik met een man die me op alle mogelijke manieren zonder respect behandelde. Van op me spugen tot me uitschelden. Ik weet dat veel relaties spiegels zijn en je de liefde krijgt die je onbewust denkt te verdienen. Ik moest leren om van mezelf te houden en mezelf genoeg te waarderen om hogere standaarden te hebben voor mannen (en alle mensen) die ik toelaat in mijn leven.

Er zijn veel dingen die ik gezien en gelezen heb, die me tot de vrouw hebben gemaakt die ik vandaag ben. Patricia Collins, Black Feminist Thought.



Het meest onverwachte dat ik geleerd heb over het vrouw-zijn is dat het geweldig is! Ik groeide op met mijn vader en twee jongere broers, en ik dacht altijd dat een man zijn het ideaal was. Nu ik 25 ben, realiseer ik me wat een zegen het is om een vrouw te zijn.

Ik ben het gelukkigst wanneer ik mijn uiterste best doe en beslissingen neem die me zullen helpen om mijn volledige potentieel te bereiken.

Mijn favoriete nummer over het vrouw-zijn is Superwoman van Alicia Keys.

De vrouw die ik het meest bewonder is Oprah. Ze heeft heel wat tegenslagen overwonnen. Haar invloed en licht hebben een hoop mensen terug naar God en hun levensdoel geleid; terug naar hun ware zelf, wie ze zijn buiten de beperkingen die de maatschappij ons heeft opgelegd. Ik hoop ooit zo invloedrijk te zijn.

Het beste van ouder worden is dat ik me meer op mijn gemak voel met mijn werkelijkheid en ik me realiseer dat ik geen product van mijn verhaal of omgeving hoef te zijn. Ik ben vrij om te kiezen wie ik wil zijn en kan mijn eigen standaard stellen voor de kwaliteit van het leven dat ik wil leiden.

De grootste leugen over ouder worden is dat er iets mis mee zou zijn. Onze samenleving legt zo’n nadruk op jeugdigheid, maar ouder worden is prachtig. Ik word volgende maand 25 en ik kan niet wachten.

Ik voel me een volwassene als ik voor mezelf zorg, prioriteit geef aan mijn gezondheid en ervoor zorg dat mijn behoeftes voor die van anderen komen.

Onvoorwaardelijke liefde is moeilijk tegen te komen maar wanneer je het vindt, zul je veranderen in de beste versie van jezelf. Dat is wat eigenliefde mij leerde. Hoe meer ik mezelf liefheb, hoe hoger de standaarden zijn die ik voor mijn leven en mijn gedrag stel. Liefde is alles en het voelt geweldig. Het geeft kracht en motivatie; het is het tegenovergestelde van angst. Liefde is voor jezelf zorgen en jouw groei boven alles verkiezen. Liefde ruikt naar rozen, en wanneer je van jezelf houdt en het onkruid uit je leven verwijdert, zal je tuin in volle bloei komen te staan.

De artistiek directeur van Dior, Maria Grazia Chiuri , vraagt: wat staat vrouwen nu te wachten? Wat zijn de nieuwe uitdagingen die vrouwen, als hechte groep, moeten overwinnen? Vrouwen moeten nu zowel de collectieve als individuele wonden laten helen, die veroorzaakt zijn door het patriarchaat. We hebben toegestaan dat mannen ons hebben vernederd, geschaad en ons onderaan de sociale ladder hebben neergezet. Om te helen is het nodig om al die ondermijnende overtuigingen omver te werpen. We moeten onze standaarden verhogen en verantwoording nemen voor het gedrag dat we onszelf en anderen toestaan. Veel mensen hebben hun identiteit gevormd rondom een trauma dat ze ervaren hebben, en hebben geen idee wie ze zijn buiten dat trauma. Dat onbekende kan beangstigend zijn, maar het helen begint met die angst confronteren en uitzoeken wie je bent, los van de dingen die je zijn aangedaan.

Als je één vraag zou kunnen stellen aan een andere vrouw, welke zou dat dan zijn? Welke les heb je geleerd, die je leven of de manier waarop je jezelf ziet heeft veranderd?



Dit artikel verscheen eerder opi-D Nederland.