Dit gebeurde deze week in virtual reality

We stevenen met een rotvaart op het weekend af en dat is maar goed ook. Het was immers weer een zware week, dus je bent er waarschijnlijk ontzettend aan toe om twee dagen te ontsnappen aan de realiteit en de sleur van het dagelijks leven. En hoe kun je dat beter doen dan met een veel te grote plastic bril op je kop en je hoofd in de virtuele wolken?

Maar waar moet je beginnen? De virtual reality-wereld is bijna net zo immens en onoverzichtelijk als de grijze massa om ons heen. Je kunt tegenwoordig zo goed als alles doen in VR – virtuele taarten bakken of je digitale haren laten wapperen op een verlaten strand. Alles is beter in virtual reality, omdat het doodnormale dingen nóg leuker maakt.

Elke week komen er stapels nieuwe VR-innovaties bij. Daarom heb ik voor je uitgezocht wat er deze week allemaal gebeurde in virtual reality, zodat jij dat niet hoeft te doen.

Schilder een virtueel kunstwerk

De Duitse illustrator Christoph Niemann probeert met zijn werk de grenzen van digitale technologie op te zoeken. Hij schildert bijvoorbeeld in virtual reality. Je kunt om en door zijn 3D-tekeningen lopen en met een speciale controller kun je zelf wat aan de tekeningen toevoegen. Voor New Yorker maakte de Duitser een speciale cover van het tijdschrift, in augmented reality.

Verkoop iemand een trap met VR-sandalen

Oké, het is nog maar een prototype, maar de uiteindelijke versie komt er vast. Deze VR-sandalen hebben speciale sensoren die de beweging van je voeten meten. Bovendien zorgen ze voor feedback, waardoor je voelt of je op een harde of zachte ondergrond loopt. En natuurlijk – dit is het leukste – laten de schoenen je weten of je iemand hebt geraakt.

Pak een theatervoorstelling mee

De Royal Shakespeare Company werkt momenteel aan een theatervoorstelling die gebruik maakt van augmented reality, waardoor ze extra effecten aan een normaal stuk van Shakespeare kunnen toevoegen. Als voorbeeld van deze technologie lieten ze een enorme walvis door een filmzaal vliegen. Ik denk dat Shakespeare daar absoluut interessanter van wordt.



Ga een hapje eten

Alles is beter in virtual reality en dus ook eten. Op de Horecava had je deze week de mogelijkheid om een diner te eten dat speciaal voor virtual reality was ontwikkeld, wat voor een intensere smaakbeleving zou moeten zorgen. Je kunt bijvoorbeeld tijdens het eten terug naar de plek waar het eten vandaan komt. Ze claimen zelfs dat ze aan de hand van de VR-bril je toetje zoeter kunnen laten smaken.

Kijk een sportwedstrijd

Sportzender FOX kondigde deze week aan dat ze tijdens de Superbowl gebruik gaan maken van ‘be the player’-technologie. Daardoor kun je een wedstrijd meemaken vanaf het veld, vanuit het perspectief van de spelers. De 360-gradencamera’s zitten trouwens niet op het lichaam van de speler, maar hangen boven het veld.

Of gewoon een tv-serie

The Possible is een VR-tv-serie van het VR-bedrijf Within. De vijfdelige serie is volledig geproduceerd met 360-gradenbeelden en gaat – waarom ook niet – over technologische ontwikkelingen. Deze week kwam de allereerste aflevering uit, over een Amerikaans bedrijf dat robots maakt.

Bestel een drankje in het café

Deze week werd het eerste VR-café van Wenen geopend. Als je nog niet misselijk werd van zo’n grote bril, dan kun je je nu een ongeluk drinken totdat dat wel gebeurt. De bedoeling van het café is dat je er de nieuwste technologie kunt proberen, maar aangezien er een tap met bier aanwezig is, is dat allemaal niet zo belangrijk.

Of maak zelf een virtual reality

Er bestaat een bijzonder gevaarlijke cocktail die eigenlijk helemaal niets met virtual reality te maken heeft, maar wel trots de naam ervan mag dragen. Dus als je geen VR-bril hebt of gewoon geen zin hebt in virtual reality, maak dan deze – waarschijnlijk smerige – cocktail:

4 delen gin

2 delen calvados

1 deel grenadine

1 deel citroensap

Prettig weekend!