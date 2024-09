Dit heerlijke broodje gefrituurde vis is het liefdeskind van de Peruviaanse en Japanse keuken

Voor mensen die niet erg thuis zijn in de Zuid-Amerikaanse keuken klinkt een fusion tussen Japans en Peruviaans misschien onnatuurlijk, of zelfs geforceerd.

Niets is minder waar. Al meer dan een eeuw geleden smolten de Peruviaanse en Japanse culturen samen, en er is zelfs een woord voor: “Nikkei,” wat zoiets betekent als “Japanse afstammelingen in het buitenland.”

Het houdt in dat Japanse gerechten nagemaakt worden met lokale ingrediënten. In Peru betekent het dat tempura naar een hoger niveau getild wordt met chicarron van pejesapo-schildvis, koriander en chilipepers, en dat het als een traditioneel broodje vis geserveerd wordt.

Mitsuharu Tsumura, een Peruviaanse Nikkei uit Lima, deelde met ons zijn gerecht voor dit broodje. Het bevat het beste van twee werelden, en toont ons dat er helemaal niks geforceerd is aan de combinatie van gefrituurde vis, sjieke mayonaise en brood.