Dit interview met Lil Pump en Smokepurpp maakt je ontzettend dom

“Ouders snappen er gewoon niets van.” Jongeren roepen dit al generaties lang, maar de muziek van Smokepurpp en Lil Pump doet deze uitspraak pas echt eer aan.

Het rapduo uit Florida is het gezicht van een nieuwe lichting artiesten die meer inspiratie halen uit GG Allin dan Jay-Z (op de cover van Smokepurpps debuut staat hij dan ook afgebeeld als Allin). Deze stroming wordt nog weleens ‘SoundCloud rap’ genoemd, maar Pump (16) en Purpp (20) hangen er liever geen naam aan. Toen we ze onlangs spraken, zeiden ze vol trots dat hun muziek “gewoon dom” is.

Videos by VICE

Met hun tracks en de strijdkreet ‘eskeddit!’ hebben de twee rappers ongelofelijk veel erkenning gekregen binnen hele korte tijd. Hun ongepolijste, snoeiharde tracks komen vooral uit de hand van producer Ronny J, en worden door hun leeftijdsgenoten constant door krakkemikkige telefoonspeakers gepompt. Audi en Ski Mask van Purpp zijn moderne punk-anthems, terwijl D Rose en Molly van Lil Pump de soundcloud-charts al maanden in hun greep houden.

De jongens houden zich ook vaak genoeg bezig met kattenkwaad, maar deze ongein draagt alleen maar bij aan de rocksterstatus die ze voor sommigen hebben. Pump en Purpp zaten onlangs bij een uitzending van Noisey Radio op Beats 1, en spraken daar – op hun eigen domme manier – over hun recente succes.

Noisey: Waar komen jullie vandaan en hoe zijn jullie hier terechtgekomen?

Smokepurpp: We komen uit Florida en we zijn gewoon dom.

Maar onlangs zijn jullie naar Los Angeles verhuisd. Waarom?

Smokepurpp: Omdat het daar lit is, man. Ik bedoel, ik wou daar altijd al heen. Jij ook, toch?

Lil Pump: Yep.

Smokepurpp: Het was ook deels voor mijn carrière natuurlijk.

Hoe was het om met Ronny J te werken?

Lil Pump: Lit. We begonnen vorig jaar samen op te nemen.

Hoe zijn jullie samengekomen? Was er een klik?

Lil Pump: Ja, ik fuck met zijn beats. Zijn shit is hard, hij is een van de beste producers in Florida.

Weet je nog waar jullie elkaar ontmoet hebben?

Lil Pump: Uh, dat ben ik vergeten…



Weet je nog wel wanneer dat was?

Smokepurpp: Een paar jaar geleden, of zo, in Florida. We hingen al een paar jaar rond.

Ja, jij rapt al wat langer dan Pump, toch?

Smokepurpp: Ja, ik dropte als eerst een paar liedjes, en toen heb ik hem overgehaald om het ook te doen. Want hij kan het. Toen hebben we tracks opgenomen in mijn huis.

Welke track hebben jullie als eerst opgenomen?

Smokepurpp: Met Pump? Elementary.

En hoe is jullie leven nu? Jullie gaan binnenkort touren.

Smokepurpp: Iedereen fuckt opeens met ons, de bitches ook. We neuken iedereens wijven.

Lil Pump: Alle thots.

Hebben jullie het punt al bereikt waarop je niet meer normaal over straat kan zonder dat fans jullie bestormen?

Samen: Ja.

Smokepurpp: Ik houd niet meer van winkelen.

Lil Pump: Ik kan niet eens meer winkelen.

Zijn er onlangs gekke dingen gebeurd met fans dan?

Lil Pump: Ik was in LA en ik ging naar het winkelcentrum. Er waren daar een paar jongeren en die begonnen op tafels te springen. Ze riepen nogal wilde dingen, midden in de drukte. Ze riepen shit als “Lil Pump op XXL!” en begonnen willekeurig te schreeuwen. Ik dacht echt: wat de fuck? Maar die shit was fucking grappig.

Jouw fans zijn fucking fanatiek.

Lil Pump: Klopt.

Waar komt dat door, denk je?

Lil Pump: Mensen fucken gewoon met ons.

Smokepurpp: Je weet hoe we het doen, man.

Ik was in Mexico en daar hoorde ik D Rose uit de speakers knallen.

Lil Pump: Yo, dat is fucking lit.

Kan je wat meer vertellen over die track?

Lil Pump: Ik maakte D Rose omdat het fucking hard klinkt en omdat ik het aan iedereen wil laten horen. Die shit begon daarna helemaal gek te gaan.

Was je verrast dat de track zo hard ging?

Lil Pump: Ja. Als ik het live speel wordt iedereen helemaal gestoord. Fucking dikke moshpits, iedereen sterft ter plekke. Het is gestoord.

Was jij ook zo verrast, Purpp?

Smokepurpp: Nee, man. Ik wist dat het vuur was, haha. Ik wist dat dit zou gaan gebeuren.

Vertel jij eens wat over je track Audi dan. Die gaat ook heel lekker nu.

Smokepurpp: De track is geproduceerd door Ronny J en het is een van mijn bekendste liedjes momenteel. We hebben het verzonnen bij een vriend thuis. Ik had zoiets van, gebruik de raarste geluiden die je hebt, en gebruik een sirene. Gewoon willekeurige industriële shit, maak een fucking rare beat. Daardoor weet hij wat mijn stijl is, hij weet dat ik op rare shit ben.

Samen zitten jullie in een groep genaamd Gucci Gang, toch?

Smokepurpp: Ja, dat ben ik samen met Pump en nog wat andere vrienden uit Florida. We zijn heel dom.

Lil Pump: Héél dom.

Wat is er momenteel zo dom aan Florida dan?

Smokepurpp: Alles, de hele nieuwe golf artiesten.

Hoe was het om daar op te groeien dan? Waren jullie alleen maar aan het feesten elke dag? Lil Pump: Dat soort shit, ja.

Smokepurpp: Turnt up, inderdaad. Ik bedoel, het is Miami, hè?

Waarom verhuis je dan naar LA?

Lil Pump: Betere wiet.

Smokepurpp: Ja, dat is de grootste reden. Betere wiet, en je kan overal roken. Maar daarnaast vind ik LA ook gewoon leuk.

Waar zijn jullie momenteel mee bezig op muzikaal vlak?

Lil Pump: Met vuur. We komen binnenkort met hele gekke shit.

In de New York Times stond een artikel over jullie en een golf die men ‘SoundCloud rap’ noemt. Er is ook een podcast over opgenomen, de auteur noemde het ‘grunge rap’.

Smokepurpp: Ik weet niet eens wat dat is.

Hoe zou je het zelf noemen dan?

Smokepurpp: Dom.

Heb je nog tips om dom te zijn?

Lil Pump: Geef gewoon geen fuck meer.

Herinner je je nog de laatste keer dat je een fuck gaf?

Smokepurpp: Echt niet.