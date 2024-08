Sylvana Simons over eenzaamheid, woede en de dood van haar ex

Dit is de eerste aflevering van The Therapist, een nieuwe serie van VICELAND waarin bekende Nederlanders tijdens intieme therapiesessies het hemd van het lijf worden gevraagd door psychiater Glenn Helberg.

In deze sessie geeft politica Sylvana Simons haar ziel en zaligheid bloot en onderzoekt ze samen met Glenn waarom mensen haar beschrijven als een harde vrouw, terwijl ze zichzelf juist ziet als een kwetsbaar en emotioneel: “Ik ben iemand die zich niet makkelijk uit de tent laat lokken, maar van binnen voel ik heel veel”. We duiken in haar woelige verleden en ontdekken wat er schuilgaat achter haar publieke imago.

The Therapist is ieder donderdag om 20:30 te zien op VICELAND (Ziggo kanaal 26 en Caiway kanaal 22). Uitzendingen die inmiddels al geweest zijn kun je hier terugkijken: