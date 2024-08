Dit is de hypergeweldadige Lego/GTA-mashup die we in onze jeugd hebben gemist

Er zijn twee soorten kinderen die met Lego spelen: kinderen die zorgvuldig hele steden en lieftallige tafereeltjes willen bouwen – en kleine ettertjes die gewoon alles willen vernielen. Voor iedereen die vroeger tot die tweede groep behoorde, heeft de YouTuber Nukazooka ‘ LEGO GTA‘ gemaakt, waarin de vredige blokkenwereld vermengd wordt met de hypergeweldadige Grand Theft Auto-serie.



Veel van zijn korte films zijn gestoorde sketches die gebaseerd zijn op videogames. Hij toont je wat er zou gebeuren als we de “double jump” van Mario zouden kunnen doen, of als Pokemon ons in de echte wereld een pak rammel zouden kunnen geven.

LEGO GTA blijft in de plastic wereld – maar dat maakt dit verhaal niet minder fucked up. De minifiguren worden door hun slechte stadgenoten kapotgeschoten, overreden, overvallen, en op andere gewelddadige manieren aangevallen, alles omdat ze… de blokkenwereld willen zien branden.

Het ziet er uit als extreem goed uitgevoerd stop-motionwerk, maar Nukazooka schrijft in de comments dat de video een volledige 3D-animatie is. Het meest onrealistische deel van het filmpje is nog wel het einde, waar iemand op een Lego-poppetje stapt en… niet kermend van de pijn ter aarde stort.