Dit is hoe baapliefhebbers hun zonovergoten 4/20 vierden

Het is een goede oefening in mindfulness om elke dag zo veel mogelijk dingen op te noemen waar je dankbaar voor bent. Je kunt dankbaar zijn voor het feit dat je gezond en gelukkig bent, maar ook, mits je een fellow cool kid bent natuurlijk, dat je in een land woont waar je elke dag volkomen legaal wiet kunt roken tot je groen ziet, en dat er zelfs in dit land elk jaar een dag is waarop we collectief ons beste baapbeentje voorzetten en 4/20 vieren alsof dit is hoe onze kalender werkt.

Het was gisteren een twintigste april uit het boekje, en daarom werd er door het hele land flink fik gezet in toeters, snaakies, stickies, pretsigaretten en alle andere denkbare synoniemen voor joints. Fotografen Chris en Marjan liepen door onze hoofdstad om de meest dankbare liefhebbers vast te leggen.