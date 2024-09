Dit is waarom smartphones langer en dunner worden

We weten allemaal dat de gemiddelde smartphone groter is geworden. Maar weinig mensen herinneren zich nog dat ze ooit een andere vorm hadden. De eerste iPhone uit 2007 had een beeldverhouding van 3:2 en een resolutie van niet meer dan 480×320. Zelfs toen Apple in 2010 met de iPhone 4 het “retina” display introduceerde, bleef de beeldverhouding 3:2. Android-telefoons begonnen ook met een breed scherm. 3:2 is een prima verhouding voor sommige dingen, maar het is niet heel logisch voor een zakapparaat. De verandering naar 16:9 duurde een paar jaar; Apple waagde de sprong met de iPhone 5 in 2012, Android-toestellen net ietsje eerder.

Dat was een logische stap. Telefoons konden groter worden zonder breder te worden, waardoor je meer display kreeg om naar te kijken zonder dat het ding moeilijker werd om vast te houden. De resolutie was hetzelfde als die van HDTV’s en de meeste hi-def videobronnen, wat het makkelijk maakte om fullscreen-video’s te kijken.

Videos by VICE

Binnenkort is het afgelopen met 16:9. Naarmate telefoons groter zijn geworden, is het duidelijk geworden dat 16:9 niet de beste manier is om een telefoon te bouwen. Er zijn nu langere, dunnere telefoons, en ze gaan niet meer weg. Wen er maar aan.

2:1-displays met dunne randen zijn de nieuwe standaard

Denk eens na over hoe je je telefoon gebruikt. We besteden de meeste tijd aan het gebruiken van apps en diensten die eigenlijk niets anders zijn dan verticaal scrollbare lijsten met tekst en foto’s. Twitter, Facebook, e-mail, de meeste webpagina’s… we houden onze telefoons in één hand, scrollen naar boven en beneden met onze duimen, en tikken dingen met onze vingers. We hebben zo’n hekel gekregen aan onze telefoon horizontaal vasthouden dat verticale video een ding is geworden.

Waarheidsgetrouwe schaalvergelijking. Afbeelding: PhoneArena.com

Kijk eens goed naar hoe absurd en ouderwets de iPhone 7 Plus eruit ziet naast gloednieuwe Android-telefoons. De nieuwe Essential Phone van Andy Rubin (te koop vanaf deze zomer) heeft een display dat net zo breed is als dat van de iPhone en iets langer is, maar de telefoon is veel kleiner. De Samsung Galaxy 8+ heeft een display van maar liefst 6.2 inch dat het scherm van de iPhone er als een dwerg uit laat zien, terwijl ze bijna even groot zijn. De LG G6 (niet op de afbeelding) heeft ook dunne randen en een vergelijkbare beeldverhouding.

Apple en andere makers van Android-toestellen die nog niet overgestapt zijn naar het nieuwe beeldformaat, zien er haast komisch ouderwets uit. Waarom zit er zoveel ruimte boven en onder het display? Waar is dat voor nodig? Een bedrijf dat bekend staat om vooruitstrevend design lijkt nu jaren achter te lopen.

Het duurt waarschijnlijk niet zo lang. Er is geen tekort aan geruchten over de nieuwe iPhone 8 en veel daarvan spreken elkaar tegen. Maar over een ding zijn ze het eens: Apple gaat werken met een langere beeldverhouding (ongeveer 2:1), met dunnere randen rondom het display. Het nieuwe toestel heeft waarschijnlijk niet langer een gigantische “voorhoofd en kin” boven en onder het display.

Een artiestenindruk van de iPhone 8, gebaseerd op de nieuwste geruchten. Afbeelding: ifanr.com

Daar komen wel een paar uitdagingen bij kijken. De home-knop en Touch ID-sensor moeten worden verplaatst naar de achterkant (zoals gebruikelijk is bij Android-toestellen) of op de een of andere manier in het display geïntegreerd worden. Maar de voordelen zijn de moeite waard. Een langere, dunnere telefoon met slanke randen werkt net zo goed voor eenhandig gebruik en past prima in je zak, terwijl je veel meer hebt om mee te werken.

Als je de telefoon horizontaal houdt om foto’s of video’s te maken, of een spelletje speelt, heb je in een beeldverhouding van 16:9 of 3:2 genoeg ruimte voor controls en informatie aan de zijkant. Die zijn dan zichtbaar, maar verstoren je beeld niet. Ik heb de LG G6 en Galaxy S8 veelvuldig gebruikt, en ik moet zeggen dat 16:9-toestellen gewoon raar aanvoelen. Het is gewoon een slechtere ervaring.

En als Apple overstapt naar een 2:1-achtige schermverhouding, en Samsung heeft dat al gedaan, dan is ons lot als consumenten bezegeld. Iedereen gaat dan mee. Die twee bedrijven vertegenwoordigen zo’n gigantisch percentage van alle luxetoestellen, dat steun van ontwikkelaars gegarandeerd is, en de nieuwe designtrend voor de komende jaren vaststaat.

Een paar jaar geleden gingen veel tablets over de toonbank met een beeldverhouding van 16:9. Het idee daarachter was dat mensen video’s bekeken op hun tablets, en alle video’s waren in 16:9. De Amazon Kindle Fire, Google Nexus 7, Barnes & Noble Nook waren allemaal “breedbeeld” tablets. Apple bleef halsstarrig vasthouden aan een verhouding van 4:3, omdat ze slim genoeg waren om te doorzien dat de 16:9-verhouding niet goed werkte voor overgezette papieren pagina’s en desktopversies van websites. Het paste gewoon totaal niet bij de manier waarop mensen tablets gebruiken. Apple had gelijk, en vandaag de dag hebben bijna alle tablets een beeldverhouding van tussen de 4:3 en 3:2. Op een vergelijkbare manier denk ik dat we ons binnenkort beseffen dat de 16:9-verhouding nooit echt de juiste verhouding was voor een zakcomputer die je met één hand bedient.