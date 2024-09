Dit is wat de president van IJsland te zeggen heeft over zijn verbod op ananaspizza

Ananas en pizza zijn een bijzondere combinatie; het verdeelt de wereld al decennia lang in twee kampen.

Sommige mensen haten het tot in het diepst van hun ziel, terwijl anderen niet zonder kunnen. Sommigen gebruiken het om een politiek statement te maken, en het zou zelfs wel eens het motief kunnen zijn geweest achter één van de grootste onopgeloste mysteries uit de Amerikaanse geschiedenis.

Videos by VICE

En wederom is de pizza Hawaii terug in het middelpunt van de belangstelling, en wel op een hele vreemde manier. Gister kwam naar buiten dat de president van Ijsland, Guðni Th. Jóhannesson, de pizza van zijn eiland met 323.000 inwoners zou verbannen als hij daartoe bevoegd was.

De gedurfde uitspraak was een reactie op de vraag aan welke zijde van de lijn de president staat als het aankomt op ananas op je pizza. De vraag werd gesteld door een middelbare scholier, tijdens een bezoek van de president aan zijn school in het noorden van het eiland. IJsland is in rep en roer: de Scandinaviërs hebben nu hun eigen versie van Pizza-gate (alleen is deze iets minder spannend).

LEES MEER: Journalist Lex Boon gaat de hele wereld over voor zijn ananasobsessie

Niet lang nadat de uitspraken van de president openbaar werden, werd met de hashtag #PineappleOnPizza de eeuwigdurende discussie weer nieuw leven ingeblazen op Twitter.

Would you put strawberries, oranges or banana on pizza? #NotMyPizzaTopping #PineappleOnPizza — blanco (@bchrhlldy) February 21, 2017

PINEAPPLE ON PIZZA IS A FUNDAMENTAL HUMAN RIGHT : https://t.co/VlcWQX2OZe #pineappleonpizza — Yemisi Adegoke (@briticoyemo) February 21, 2017

Geïntrigeerd door het hele gebeuren schreef Lars Hinnerskov Eriksen, editor bij MUNCHIES Denemarken, een persoonlijke boodschap voor de president om antwoord te krijgen op de vraag waarom hij het nodig vond om ananas te bashen voor de neus van een groepje pubers. Hij kreeg direct antwoord.

Geachte meneer Eriksen, De president van Ijsland, de heer Guðni Th. Jóhannesson heeft mij gevraagd de volgende boodschap over te brengen: Beste Lars, Bedankt voor je e-mail. De opmerking over ananas was gewoon een grapje, of eerder een poging tot, tijdens een bijeenkomst op een middelbare school. Ik heb geen enkel probleem met het feit dat daar nieuws uit voortkomt. Ik zal me verder echter niet in het debat mengen. Met vriendelijke groet, Guðni Th. Jóhannesson Forseti Íslands | President van IJsland

Blijkbaar maakt president Jóhannesson gewoon een grapje. Hij krabbelde na zijn uitspraak dan ook snel terug, waarschijnlijk met het besef wat voor politieke gevolgen zo’n controversiële keuze zou kunnen hebben. Gelukkig is er een scheiding van machten en is de president helemaal niet bevoegd om zulke beslissingen te nemen, laat staan dat zijn bevelen opeens direct van kracht kunnen gaan, zoals bij zijn Amerikaanse collega.

Dat is maar goed ook, want presidentiële verboden (zoals in de VS) kunnen we niet zomaar over onze kant laten gaan – zelfs wanneer het gaat over een Hawaiiaanse pizza.