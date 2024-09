Dit is wat je volgens Nambyar nodig hebt om het festivalseizoen te overleven

Het festivalseizoen is inmiddels in volle gang, dus is het belangrijk dat je goed voorbereid bent op weekends vol moshpits, blubber en leeggelopen luchtbedden. Een belangrijke vraag om jezelf te stellen is: wat moet ik in hemelsnaam aan? We legden die vraag voor aan Nambyar. De Amsterdammer, die eigenlijk Jesse Nambiar heet, maakte onlangs de nogal grote overstap van zanger en gitarist in een bandje naar alternatieve R&B dj. Dit jaar staat hij voor het eerst op PITCH. We vroegen hem wat hij aantrekt naar een festival, en welke items nog meer onmisbaar zijn om deze festivalzomer te overleven.



Hoe ziet jouw ideale festivaloutfit eruit?

Nambyar: Ik trek eigenlijk gewoon aan wat ik altijd draag; namelijk een broek en een T-shirt. Mijn ideale festivaloutfit bevat sowieso een denim. Ik denk dat de stof perfect is voor wisselende temperaturen waar je op Nederlandse festivals nog weleens mee te maken krijgt.

Denim houdt je warm als het koud is, maar je gaat er niet zo snel van zweten als van nylon bijvoorbeeld. Natuurlijk is het wel slim om een blauwe of lichte spijkerbroek aan te doen, zoals deze broek van Scotch & Soda. Een zwarte jeans vangt namelijk wel heel veel zon op.

En verder? Ik draag onder mijn spijkerbroek meestal sneakers of boots. Die boots zijn natuurlijk best wel warm, maar je moet er ook wat voor over hebben om er leuk uit te zien. Daarnaast heb ik altijd een subtiel zilveren kettinkje om. Ik wil mijn accessoires niet laten overheersen, het moet niet afleiden. Ik vind het heel tof om speciaal voor een gig een outfit uit te zoeken, maar een festival is toch wel anders. Daar ben je een van de velen en komen mensen niet alleen om jou te zien. Ik laat liever mijn muziek voor me spreken. Ik vind overigens wel dat mensen moeten dragen wat ze zelf mooi vinden, want iedereen heeft het recht om iets te dragen waarin zij zich comfortabel voelen. Als jij je lekker voelt in een knalroze string, dan moet je dat gewoon doen.

Verder draag ik vaak bomberjacks. Die zijn niet al te dik en daardoor ook niet te warm. Je kunt ze makkelijk dragen in de zomer en als het regent ben je meteen beschermd. Ik draag ook weleens shorts, maar ik kies liever voor denims. Ik draag ook vaak een petje, dat beschermt goed tegen de zon.

Ben je ook weleens vreselijk de mist in gegaan met je outfit op een festival? Nou, ik zou het niet echt een blunder willen noemen, want ik had geen idee. Maar toen ik een keer met mijn vorige band in Indonesië optrad, hadden ze best wel een probleem met het feit dat we shorts droegen. Ze zijn daar nogal tegen de blootheid van de mens. Als artiest mochten we daar absoluut geen shorts of tanktops dragen. Dat verbaasde me wel, want het is hartstikke heet daar, en in een skinny jeans met een T-shirt is het bijna niet uit te houden.

Zijn er behalve kleding nog andere items die onmisbaar zijn? Ik heb zo’n propellertje dat je om je nek kan hangen. Er zit een batterijtje in, dat zorgt voor persoonlijke verkoeling. Dat is ook een perfect item voor op festivals. Ik zie dat nog wel een fashionitem worden in de toekomst. Het is een soort ketting met een vrij grote hanger eraan, maar hij ziet er eigenlijk nog best wel vet uit.

Bedankt!