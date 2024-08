Dit kun je doen als Apple je kapotte iPhone niet fixt

Net als elke andere smartphone heeft je gloednieuwe iPhone twee jaar wettelijke fabrieksgarantie. Helaas wordt niet alle schade gratis gefixt. Is je scherm na een val gebroken of doet je iPhone het niet meer na een val in de toiletpot (alleen de iPhone 7 en 7 Plus zijn waterdicht), dan moet je alsnog dokken. En dat kan in de papieren lopen: alleen al een schermreparatie kost 161 euro, of 181 euro voor Plus-modellen. De kosten voor ‘overige schade’ kunnen oplopen tot ruim 400 euro.

Het is dus te hopen dat jouw schade onder de service van Apple valt. Het bedrijf is daar streng in: mankementen door een ongeval, slijtage of onbevoegde service worden niet (gratis) gerepareerd. De lijst uitzonderingen is behoorlijk lang en het komt er in principe op neer dat alleen fabricagefouten worden gedekt. Om fraude te voorkomen gebruikt Apple bovendien interne documenten om te bepalen of een iPhone in aanmerking komt voor een reparatie.

Onlangs lekte zo’n 22 pagina’s tellend document uit dat medewerkers in de Apple Store gebruiken om je haperende toestel te inspecteren. De zogenoemde Visual/Mechanical Inspection Guide beschrijft in detail de aandachtspunten van de iPhone 6, 6S en 7 (Plus), al bestaan er ook handleidingen voor andere Apple-producten. De Guide geeft een interessant kijkje in de wijze waarop schade wordt beoordeeld. Zo wordt een enkel haarscheurtje gratis gerepareerd en hetzelfde geldt voor stof of dode pixels in het scherm – mits je daar expliciet om vraagt.

Is je scherm of behuizing aan gruzelementen, zijn er onderdelen die missen of is de accu vervangen door een niet-origineel exemplaar? Dan kun je fluiten naar service. Ook aan krassen, deuken of andere cosmetische schade wordt niets gedaan. Voor reparatie van waterschade moet je in de meeste gevallen betalen, al zal de Apple-medewerker een extra controle doen als je aangeeft dat er geen vloeistof in het spel was. Je toestel wordt dan opengemaakt om de water-indicator te checken. Die vind je bij nieuwere iPhones door de simkaartsleuf te verwijderen. Kleurt de strip rood, dan heb je pech.

Bij twijfel wordt je toestel doorgaans onder garantie gerepareerd. Dat geldt ook voor sommige problemen die niet expliciet in de Visual/Mechanical Inspection Guide worden benoemd.

Wat nu als je toestel geen garantie meer heeft en je geen zin hebt om voor een dure reparatie te betalen? Je kunt een bezoekje aan de plaatselijke telefoonwinkel overwegen, maar handige knutselaars kunnen zich ook tot iFixit wenden. Deze website heeft voor praktisch elke gadget uitgebreide reparatiegidsen en verkoopt ook onderdelen en de benodigde gereedschappen. Van een nieuw scherm of een vervangende accu tot knoppen, kabels en cameramodules. Door een reparatie zelf uit te voeren, bespaar je flink wat geld. Nog goedkoper is het om je onderdelen op bijvoorbeeld eBay of Aliexpress te halen, al haal je dan wel Chinese namaak in huis. Gaat er iets mis, dan kun je in beide gevallen niet bij Apple terecht om je telefoon alsnog te laten maken.