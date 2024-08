In dit restaurant zijn de margarita’s pikzwart en drijft er een koeienoog in

Het Museum of Old and New Art (MONA) in Tasmanië in Australië heeft een nieuw restaurant: Faro. En het menu is nogal bijzonder te noemen. Zo heeft de barman een zwarte margarita gemaakt die geserveerd wordt met een bevroren koeienoog. Oké, zijn we nu echt te ver gegaan met het garneren van cocktails? Tja.



De gitzwarte cocktail waar gewoon een echte oogbal in drijft, lijkt gemaakt te zijn voor pretentieuze instagrammers, maar restaurantrecensent Pat Nourse zegt dat fotogeile mensen teleurgesteld gaan zijn: “De drank is zwart gekleurd met houtskoolpoeder, en op de rand van het glas zit zwart zout. Dit is om de smaken van de tequila, de mescal en limoen wat minder intens te maken, maar ze zorgen er ook voor dat het een nachtmerrie is om het goed op de foto te krijgen.”

Most outre restaurant of 2018? Yep, it's only January but with the James Turrell installations in the dining room, the pigs' eyes in the drinks and the radical commitment to basil, this one's going to be hard to top.https://t.co/Na1MN8At5O pic.twitter.com/qKWAm35XGq — Pat Nourse (@patnourse) January 28, 2018

Het is trouwens niet de bedoeling dat je de oogbal echt opeet, ‘m doorslikt of eraan likt. In zijn recensie van Faro in Gourmet Traveller zegt Nourse dat de ober hem adviseerde om de cocktail snel op te drinken, voordat het ijs om het oog zou smelten.



De cocktail pas heel goed bij de excentriciteit van het museum en de rest van het restaurant. Als gast ga je naar binnen via een ondergrondse lift en loop je langs kunstwerken, zoals 20:50 van Richard Wilsons wat eigenlijk gewoon een kamer vol motorolie is. Als je eenmaal in het restaurant bent, is er een kans dat er een kom in de vorm van een vagina op je tafel staat die ontworpen is voor het huwelijk van museumeigenaar David Walsh.

Videos by VICE



Gelukkig is een van de bekendste stukken van het MONA, Cloaca Professional, niet in de buurt van het restaurant te zien. Het werk dat in opdracht van Walsh werd gemaakt, wordt door het publiek ook wel “de Poepmachine” genoemd, omdat het kunstwerk twee keer per dag wordt ‘gevoed’ en het daardoor twee keer per dag het spijsverteringsproces doorloopt, inclusief synthetische, stinkende poep. Een advies van een journalist: “Hou je adem in als je gaat kijken.”

Dus als je in de buurt bent, adviseren we om even een kijkje te nemen, maar ga niet vlak voor het eten naar de Poepmachine kijken. Dat is niet echt ideaal voor je eetlust.