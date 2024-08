Dit restaurant werd aangeklaagd omdat ze gasten restjes van anderen voorschotelden

Anthony Bourdain vertelt in zijn boek Kitchen Confidential dat we allemaal weleens een broodje hebben gegeten dat eerder in het mandje van iemand anders lag. “Als het druk is en de bediende ziet een onaangeroerd mandje brood, dan zal hij dat negen van de tien keer hergebruiken,” schrijft Bourdain. “Dit is gewoon een feit. Mij stoort het niet en het zou jou ook niet moeten verbazen.” Er is in ieder geval één Zuid-Koreaanse restauranteigenaar die een ezelsoortje in het boek van Bourdain gaat maken, voor het geval hij weer voor de rechter moet verschijnen voor het recyclen van eten.

De anonieme eigenaar van een Chinees restaurant in het Zuid-Koreanse Busan wordt ervan beschuldigd dat hij twee oude bakjes rijst van de ene gast heeft gebruikt voor een bestelling van iemand anders. Volgens The Korea Times werd hij ervan beschuldigd dat hij de voedselwet heeft overtreden, waarin staat dat het verboden is om eten en ingrediënten opnieuw te gebruiken.

Videos by VICE

De restauranteigenaar zegt dat hij de bakjes met rijst inderdaad heeft hergebruikt, maar daarmee niet de wet heeft overtreden. Hij zegt dat de vorige gast de bakjes niet had aangeraakt en de rijst dus nog precies was zoals hij het had klaargemaakt – met plasticfolie en al. Hij warmde de rijst alleen opnieuw op en gebruikte het voor de bestelling van een andere gast. Wat is dan nou echt het probleem? De gast die het hergebruikte bakje thuisbezorgd kreeg, zag in ieder geval wel een probleem, want hij sleepte de restauranteigenaar voor de rechter.

Tijdens de zitting liet de advocaat van de gast een filmpje zien, waarop de restauranteigenaar aan de folie van de rijst pulkt. Er werd zoveel gemierenneukt of het bakje nou wel of niet opengemaakt was, dat het wel bewijs leek voor de moord op Kennedy. Volgens de rechter was het moeilijk te zien of er restjes waar al van was gegeten in het bakje zaten of dat het een gerecht was dat onaangetast was teruggestuurd. Het bewijs was uiteindelijk te mager voor een veroordeling, dus werd de zaak geseponeerd.

Je krijgt vast kippenvel bij het idee dat je eten hergebruikt wordt, maar Bourdain heeft waarschijnlijk wel gelijk: het gebeurt echt. Een vrouw uit de Amerikaanse staat Michigan ging viral nadat ze in augustus 2016 online deelde dat haar dochter bij het Mexicaanse restaurant waar ze werkte chips en salsa moest hergebruiken. De 16-jarige was het niet eens met het recycle-beleid van restaurant Su Casa, dus ze nam ontslag.

“Ik dacht echt dat het goed was, maar de voedsel- en warenautoriteit vond het echt niet oké,” vertelde Su Casa-eigenaar Edgar Suarez aan radiozender WWMT. “Ik dacht dat als mensen de chips niet hadden aangeraakt, ik het wel mocht hergebruiken.”

Bah, ik heb nu echt de neiging om nooit meer iets anders dan mijn zelf gesmeerde bammetjes te eten.