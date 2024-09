Dit zijn de feestjes waar je met oud en nieuw wil zijn

Heb jij ook zo’n last van vijf whatsappgroepen met panische vrienden die niet weten wat ze moeten doen met oud en nieuw maar die ook te lui zijn om überhaupt even te kijken waar er ergens een leuk feestje is dat niet al te duur is en waar nog kaartjes voor zijn? Zoek niet verder: wij peuteren de krenten uit de oliebol (en laten de uitverkochte feestjes achterwege). Pak er een lawinepijl bij, zorg dat je die appgroepen bij de hand hebt en lees verder, want dit zijn de feestjes waar je moet zijn!

AMSTERDAM:

Shelter: Prins Thomas, SHMLSS en Spoetnik (20,-)

De kelder van de A’DAM Toren rolt de rode loper uit voor Prins Thomas, de Noorse vaandeldrager van de ruimtedisco. Dat gaat knallen als een nitraatbom die net een halfje heeft gepakt.

Radion: Space Dimension Controller, Intergalactic Gary, Dollkraut, Antal, Orpheu the Wizard en vele anderen (20,-)

Space Dimension Controller bracht dit jaar een eigenwijze topplaat uit op Ninja Tune en speelt krankzinnige sets. Ook Intergalactic Gary, Dollkraut, Antal en Orpheu The Wizard zijn erbij.

Elementenstraat: Luke Slater & Function, Helena Hauff, Matrixxman en vele anderen (40,-)

Is dat je allemaal te soft? Ga rammen in Warehouse Elementenstraat met een indrukwekkend stel technogiganten. En dan hebben we vooral veel <3 voor Helena Hauff.

ROTTERDAM:



Nachtduik @ Annabel en Transportbedrijf: Surgeon, Blawan, Roman Flügel en Antal (29,-)

Leuk hoor: met een enkel kaartje heen en weer wippen tussen Annabel en Transportbedrijf. Aan de ene kant is het beuken met de duistere techno van Surgeon en Blawan, aan de andere kant is er ruimte voor wat meer melodie met Roman Flügel en Antal. Nog niet genoeg gehad? Er is een afterparty met onder andere Octave One.

BAR: I-F, Suzanne Kraft en vele anderen (22,50)

Even verderop op datzelfde plein viert BAR het nieuwe jaar in drie ruimtes met de Haagse electroheld I-F en Suzanne Kraft. Ook aanwezig: een vreugdevuur en een hottub in de tuin! Neem je zwembroek mee en begin het nieuwe jaar in stijl met een dubbele longontsteking.

DEN HAAG:



PIP met o.a. Makam en I-F (20,-)

De ballers van PIP houden het grootste gedeelte van hun programma nog even geheim, maar ze beloven ‘5 stages, 12 genres, 32 acts en al je vrienden’.

GRONINGEN:

OOST: Prosumer (20,-)

OOST in Groningen is lekker bezig de laatste tijd, en verwelkomt Panorama Bar-resident Prosumer.

Paradigm @ Suikerunie: Dorisburg, Malbetrieb, Stranger, Aera, Baikal e.a (45,-)

Eindelijk weer een feestje in het toekomstige Paradigm-pand: de sicke fabriekshal op het voormalige Suikerunie-terrein. Met Dorisburg (Hivern Discs), Aera en Baikal heb je ongetwijfeld een zalig uiteinde met herkenbare stukjes oliebol in je kots.

NIJMEGEN:



Doornroosje: Sandrien, Dax J, Frequency, Martyn (32,50)

Veel techno-klasbakken in Roosje, zoals je van Planet Rose inmiddels wel gewend bent.

BONUS BONUS BONUS NIEUWJAAR:



De School: (18,-)

Je kunt ook gewoon vroeg gaan slapen, want De School overtroeft iedereen met een belachelijk mooi nieuwjaarsfeestje dat al om 9 uur ’s ochtends begint: van Giegling-held DJ Dustin tot huisvrienden als Mairo Nawaz, Makam, Cinnaman en Elias Mazian, van ster-in-wording Avalon Emerson tot Sandrien en Carlos Valdes. Tjongejongejonge.

Claire: Beautiful Swimmers (15,-)

Zelfs als je de allerergste nieuwjaarskater hebt, weten Beautiful Swimmers uit Washington wel weer een glimlach op je gezicht te toveren. Hun b2b met Pender Street Steppers op Dekmantel was al een van de beste sets van het jaar, en ze gaan in het kleurrijke Claire ongetwijfeld van maffe disco naar kosmische house en terug naar weirde funk.

Shelter: Daniel Avery, Roman Flügel en Ferro (22,-)

Avery en Flügel stonden al b2b op Dekmantel, en komen dat nu nog eens overdoen in Shelter. Spacey techno + donkere kelder met toplichtshow + uitmuntend geluidssysteem = doorfeesten op nieuwjaarsdag.

TivoliVredenburg: Âme (live) en Cinnaman (14,-)

De nacht met Âme in de Marktkantine met oudjaar is al ruim en breed uitverkocht, maar voor de liveset in TivoliVredenburg een dag later zijn nog kaartjes. Cinnaman draait ook, en in de foyer is er disco van SHMLSS en online radiostation Stranded FM. Thank god it’s zondag.