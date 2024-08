Dit zijn de festivaltrends voor het jaar 2018 volgens Noisey

Hallo daar, lezer. Wat goed dat je hebt geklikt. Begrijpelijk ook, want je wil natuurlijk weten what’s up met het festivalseizoen 2018 en de bijbehorende trends. Je kunt daarvoor uiteraard terecht bij influencers, vloggers, Zalando of websites als festivaloutfits.net, maar dan moet je maar net zin hebben in dingen lezen als: “De hoed is terug van weggeweest! Het is echt een gaaf festival kleding item geworden”, en: “Wanneer je voor een hoed gaat, moet je echt kiezen voor een trendy hoed.”

Ja, duh. Zo ver was je zelf ook al wel gekomen!

Videos by VICE

Maar laat me je meteen uit de droom helpen: een hoed is in negen van de tien gevallen een slecht idee. Mensen zullen denken dat je iets te verbergen hebt, zoals kaalheid, roos, hoofdluis, bulten, aangekoekt vet, knaagdieren of, het ergst van al, een bad hair day.

Dus wat worden nou die trends? Wat is er nog hip? Hoe zorg je ervoor dat je geen flater slaat door per ongeluk met oudbakken trends aan te komen zetten? Welke eeuwenoude rite keert deze zomer genadeloos terug? Met welk trendy snackje ben jij helemaal het heertje? Lees snel verder!

Een kuil graven voor een ander en er zelf in vallen



Foto door Yunava1 via Getty Images

Hahaha! Steel de show met jouw zelfgegraven kuil voor een ander, waar je even later zo, hop, pardoes zelf in valt. Karma is een bitch van ongeveer een meter diep.

Butaan

Dit gas is meer dan twee keer zo zwaar als gewone lucht en geheel kleurloos. Ideaal! Let wel op: butaan is géén edelgas.

Bami

Voedzaam gerecht bestaande uit zogenaamde noedels vervaardigd van tarwe, afkomstig uit China. Niet te verwarren met báhn mì.

Trolletjes

Foto door Patty_c via Getty Images

Je weet wel, van vroeger. Die poppetjes met gekleurd haar dat recht overeind staat. Die ken je nog wel, toch? Nostalgisch word je ervan, en dat is precies wat je op een festival zo goed kunt gebruiken: het gevoel dat je beste dagen ver achter je liggen en dat je onschuld inmiddels plaats heeft gemaakt voor een enorm oedipuscomplex, waar je zelfs met behulp van ‘s lands beste psychologen niet meer van afkomt. Ouch!

Facebook

Snel even wat status updates bekijken van vrienden en bekenden? Geen probleem! Met Facebook doe je het in een handomdraai.

De sprookjes van de gebroeders Grimm

Lees jij nog steeds vuistdikke romans van Harry Mulisch? Hou daar maar snel mee op. Als je iets te lezen meeneemt naar het festival, kies dan eens voor een sprookje. Ze lezen niet alleen lekker weg, er zit vaak ook nog eens een leuke moraal in. Wist jij bijvoorbeeld dat het prima is om een slapende vrouw te kussen, mits je toestemming hebt van haar zeven huisgenoten? Hei ho!

Nekvet



Foto door de auteur



Ook wel speknek of Jelmers achterhoofd genoemd. Jelmer zelf kan je vergeten, maar die heerlijke vette nek van ‘m mag niet ontbreken tijdens jouw festivalavontuur!

Riten

Zoals bijvoorbeeld de Bloedarend. Snij met een groot zwaard de rug van een te offeren persoon open en trek de longen door de bloederige gaten naar buiten tot ze een gelijkenis vormen met de vleugels van een arend. Voor Odin!

Tuf

Je zit er helemaal vol mee en het is multifunctioneel. Zit er nog een stukje saus in je mondhoek? Gebruik wat spuug om het te verwijderen! Bovendien zit speeksel boordevol enzymen die je hard nodig gaat hebben na een nachtje knallen op jouw favoriete festival.

Turf



Foto door purefocus via Getty Images

Wat één lettertje wel niet voor verschil maakt. In tegenstelling tot tuf is turf geen spuug, maar brandstof. Je vindt het vaak op festivals die plaatsvinden in veengebieden. Het ligt dan van oudsher bij de merchandise-kraam.

Auto van de zaak

Vergeet het OV, vergeet de pendelbus. Festivallen in stijl kan gewoon niet meer zonder leasebak van het merk Skoda. De baas betaalt en jij hebt lekker veel ruimte om al je spullen mee te nemen. Skoda, lekker rijden toch.

Koffie

Cappuccino, frappuccino, latte macchiato, espresso, cortado, lungo en natuurlijk de aloude koffie verkeerd. Lekker uit een kopje of een mok, met een klontje suiker en een lepeltje erin. Als het aan ons ligt, drinken we voortaan op festivals enkel en alleen nog koffie. Maar waarom zou je stoppen bij het drinken ervan? Gebruik koffie gerust als deodorant, als afwasmiddel en om lijken te balsemen.

Een bloedneus



Foto door corbac40 via Getty Images

Vorig jaar waren het gekneusde ribben waar het land gek van werd, dit keer zetten wij in op de bloedneus. Laat lekker lopen, dat rode goud! Stijlvol en sophisticated, want iedereen ziet in een oogopslag dat jij lekker veel gesnoven hebt. Pas wel op met weilanden vol stieren.

Op de gastenlijst staan

Doe eens gek en zorg dat je op de gastenlijst staat. Je vrienden zullen je verbaasd aankijken als jij zo mag doorlopen bij de kassa! Kijk, ze worden letterlijk groen van jaloezie. Als dat geen verhitte ruzie oplevert met Ben en Marissa, dan weten wij het ook niet meer.

Leverworst in het zuur

Een lekker lang houdbaar tussendoortje. Ook kinderen zijn er dol op.