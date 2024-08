Dit zijn de namen die Sean Combs bedacht, maar die het niet zijn geworden

Puff Daddy? Wie is dat? Oh, je bedoelt Brother Love! Jawel: Sean ‘Diddy’ Combs heet vanaf nu officieel LOVE (of Brother Love, hij lijkt er nog niet helemaal over uit). De beste man heeft tijdens zijn carrière inmiddels de namen Puff Daddy, Puffy, Diddy en Sean Diddy Combs gehad, maar was blijkbaar weer toe aan iets nieuws.

Zoals dat gaat bij een naamswijziging, zijn er een boel potentiële kanshebbers bedacht en vervolgens afgewezen. Via een anonieme bron, die gisteravond urenlang door Sean Combs’ vuilnis heeft gewroet, hebben we een lijst gekregen met de namen die het net niet zijn geworden. Er zitten een paar opvallende namen tussen. Zo blijkt Dr. Puff fan te zijn van Rob Geus en Yvon Jaspers, en heeft hij zelfs getwijfeld om voortaan als ‘Sean Douwe Kroeske’ of ‘Die Ene Guy’ door het leven te gaan. Ook de naam Richard is onderstreept, wat misschien betekent dat hij later in zijn carrière nog vaker van naam gaat wisselen.