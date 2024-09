Dit zijn onze favoriete tracks van de week

Het album van Steffi en Martyn (als Doms & Deykers) is uit, maar er is deze week nog meer toffe nieuwe muziek uitgekomen. Toevallig twee platen uit Groningen: de spacey techno van Jolar Drim en de funky beats van Duke Hugh. Dit zijn onze favoriete liedjes van deze week:



1. Baba Stiltz – Keep It Lit

2. Claude Rodap – Zouklove

3. Abrao – Tudo Bom (geproduceerd door Red Axes)

4. Matt Karmil – Juicy Fruits

5. Courser – Woven

6. Doms & Deykers – To All Family and Friends

7. Cesrv – Crystalz

8. Nit – Frequent Modulations

9. Rote – Look In Your Eyes

10. Duke Hugh – Believe

11. Jolar Drim – Tema