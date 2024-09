Dj Wannabeastar over katers verbergen voor haar dochtertje en veganistisch frituren

Als de perfecte katerremedie eindelijk uitgevonden wordt, zullen onze misselijke magen en bonkende hoofden huilend van geluk in elkaars armen vallen en zoete liefde bedrijven. Helaas voor de mensheid is het nog niet zover en moeten we het allemaal zelf een beetje uitzoeken. In onze nieuwe serie Katerconversaties gaan we op katerontbijt met bekende Nederlanders om te weten te komen wat zij in hun mond stoppen in een poging zich weer oké te voelen.

“Hier, Keesje, dat vind je lekker hè. Het maakt je niet uit of het van soja gemaakt is of van dooie koeien.” Jojanneke van der Veer, beter bekend als showbeest dj Wannabeastar, heeft haar hond op schoot en voert hem stukjes veganistische kroket van haar eigen bord. Met meer dan twintig jaar ervaring achter de draaitafels, is ze een van Amsterdams trouwste nachtvlinders. Vandaag ben ik bij haar thuis, waar we thee drinken uit een gigantische gouden theepot, het brandalarm af laten gaan, en het hebben over memorabele dronken nachten en wanstaltig brakke dagen.

Alle foto’s door Rebecca Camphens.

MUNCHIES: Wat heb je een heerlijk panterpak aan. Is dit wat je draagt als je een kater hebt? Wannabeastar: Ja, het zit lekker. Een paar jaar geleden heb ik er ook eens in gedraaid op een feest. Ik had een megakater en had dit pak thuis al aan. Ik dacht zoek het maar uit allemaal, ik doe gewoon hakken en een riem aan. Mijn outfits zijn altijd een beetje waar ik zelf zin in heb.

Wat voor muziek draai je het liefst als je een kater hebt? Niks, het moet gewoon stil zijn. Ik kijk het liefst een hele dag Catfish op MTV. Maar als ik iets moet draaien, dan liever geen hiphop. Liever metal of harde electro.

Wanneer stond je voor het laatst op met een houten kop? Met ADE. Ik was eerst bij een expo, daarna bij een dj-borrel en toen bij RAUW op de NDSM-werf. Die dag was ontzettend lang, ik ben zelfs nog naar Awakenings gegaan. Op een gegeven moment zei iemand tegen mijn vriend: “Your girlfriend is so drunk.” Ik was zo lam dat hij me uiteindelijk naar huis heeft gesleept omdat ik echt niet meer kon lopen. Hij kreeg me niet naar boven, dus ik ben op de bank in slaap gevallen. Vier uur later belde een pakketleverancier aan en ik deed de deur open met mijn haar wild, en mijn kleren van de nacht ervoor nog aan. Ik denk dat ik zelfs mijn schoenen nog aanhad, kan je nagaan! Daarna ging ik bij mijn vriendje in bed liggen en ben ik pas rond vier uur uit bed gekomen, met een kop van hier tot in Tokio. Ik had ontzettende honger, maar de veganistische kroketten – mijn lievelings – waren op. Dat was heel erg balen. Ik heb toen de diepvries omgegooid en achterin nog een veganistische burger gevonden. Gelukkig!

Tot zover het clichébeeld dat veganisten enkel sla en avocado’s eten. Mijn vriezer zit altijd vol met kroketten, pindaburgers, bamischijven, veganistische shoarma, groentedumplings van de toko, miniloempia’s, allemaal van dat soort shit. Het is te gek wat voor veganistische producten je in de supermarkt kunt vinden tegenwoordig. Met omschakelen van vegetariër naar veganist was ik heel erg afgevallen. Dat kan ik me niet veroorloven, dus toen ben ik maar gaan frituren. Ik hou ervan: in de zomer zit ik weleens met een groep vrienden voor mijn huis, een hele nacht te frituren en wijn te zuipen.

Keesje houdt een staring contest met een broodje kroket.

Ben je al lang veganist? Nu alweer twee jaar, maar ik ben wel al 28 jaar vegetariër en ik kocht ook alles biologisch. Op een gegeven moment was ik helemaal klaar met de bio-industrie. Ik heb zoveel vreselijke beelden gezien. Telkens als ik een ei proefde, zag ik haantjes door een papierversnipperaar gaan. Toen heb ik alles uit mijn huis geflikkerd.

Sommige veganisten eten vlees als ze dronken zijn. Jij ook? Nee, ik kan er echt niet tegen. Ik heb eens per ongeluk een stuk vlees gegeten op een verjaardag van een clubeigenaar. Het zat in een pasta en omdat het donker was zag ik niet wat ik at. Ik werd er ziek van. Toen moest ik nog draaien en ik stond helemaal krom van de buikpijn.

Vandaag maken we je favoriete katerontbijt. Gaan we frituren? Ja! Meestal als ik echt brak ben en veel heb gezopen, bak ik een kroket.

Ik beleg een broodje met een dikke laag kokosolie – lekker vet, net boter – en twee soorten mosterd. Dan klap ik die kroket ertussen. Heerlijk! Zelfs mijn vriend, die letterlijk alle kroketten al geprobeerd heeft, vindt deze vegetarische het lekkerst. Je proeft helemaal niet dat er geen vlees in zit. Er staat op het doosje ‘niet in de pan bereiden’, maar dat doe ik al jaren.

Gebruik je nooit een frituurketel? Als-ie het doet, pleur ik het daarin, maar nu staat hij buiten omdat er is laatst water in kwam. Ik heb wel de oude olie eruit gehaald en in een pannetje gegooid. Laatst deed ik dat nog op een camping en dat ging prima. Even kijken of het met inductie ook lukt. Kids, don’t try this at home.

Frituurwolken vullen de woonkamer, het brandalarm gaat af, hondje Kees blaft en beide katten snellen met platgevouwen oren door het raam naar buiten.

Wow! Hij is iets te hard gegaan. Jezus, dit kun je niet eten. Hij is helemaal zwartgeblakerd. Ik bak even een nieuwe in een gewone pan, zoals ik het anders doe.

Herinner jij je de eerste keer nog dat je dronken was? Ik weet vooral dat ik bier erg vies vond, terwijl dat nu mijn lievelingsdrank is. Ik kan me ook herinneren dat ik heel jong was en naar de zondagmiddagdisco in de buurt ging. Je moest zestien zijn om binnen te komen en ik was net vijftien, maar ze trapten erin. We dronken Apfelkorn en bessenlikeur. Zo goor! Ik ging ook eens stiekem bij een vriend drinken, toen zijn ouders niet thuis waren. Gewoon in de middag was dat. We dronken Pisang Ambon, Piña Colada en van alles door elkaar. Eén vriendin was zo dronken dat die vriend haar naar boven moest dragen om haar even op bed neer te leggen. Toen ging ze over haar nek, ik kan me de mintgroene kots nog zo voor de geest halen.

Hoe ben jij eigenlijk als je dronken bent? Ik word zo’n aapje dat overal in wil klimmen als het kan. Te gek, maar ook hartstikke dom als je dronken bent, want je kunt er zomaar uit pleuren. Een tijd geleden was ik na een optreden op Sleazefest met mijn band en daar ben ik in de balken geklommen. Ik dacht dat ik mijn ene been had vergrendeld met het andere, maar dat was niet zo. Ik ben toen heel hard naar beneden geflikkerd. Ik voelde het niet door de alcohol, maar de volgende ochtend kon ik niet eens mijn bed uitkomen. Ik moest daarna een tijdje naar de fysio voor mijn rug. Ik wil ook altijd kattenkwaad uithalen en met alles meedoen als ik dronken ben. Op de dj-booth staan, of zoals laatst op Valtifest plots meedoen met de dansers op het podium. Ik heb laatst ook heel lang heel kut lopen MC’en op een silent disco. Ik heb dan de grootste lol natuurlijk.

Wat was je meest legendarische dronken avond? Ik draaide met Miss B-Have in de Bitterzoet, zo’n vijftien jaar geleden. We hadden een fles wodka op onze rider staan. Die fles ging op en we waren vreselijk lam. We gingen ons de hele tijd omkleden onder de draaitafel, het ene pakje na het andere. Ik zie me nog snel hakken aantrekken terwijl ik aan het draaien was. Toen we klaar waren met de set lagen we allebei onder die draaitafel omdat we zo naar de klote waren. De dag erna moesten we een paaldansworkshop voor een vrijgezellenfeest geven. Miss B-Have had net nog gekotst, en we moesten al borrels uitdelen zodat die vrouwen beter die paal in konden. Toen de groep weg was, hingen we allebei over de plee.

Heb jij heel erg last van katers? Ik heb twee soorten: de gewone en wat ik de megastinkkater noem. Bij de gewone moet ik als ik opsta direct vet eten. Daar start ik van op. Anders gaat het echt niet goed in mijn hoofd en in mijn lijf, en ben ik chagrijnig. Daarna ga ik op de bank liggen en ik kom er niet meer af. Ik heb een beamer en mijn katten en hond komen bij me liggen, alsof ze voelen dat ik ze op dat moment hard nodig heb. Een megastinkkater is plafonddienst, niks ete, en gewoon liggen en wachten tot het weggaat. Ik moet ook geen aspirine slikken, want die blijft niet binnen. Mijn maag trekt dat niet. Zelfs kraanwater blijft niet binnen. Ik moet het eerst koken, laten afkoelen, en dan met kleine slokjes drinken. Koffie kan ook niet met een kater. Dat is dan gewoon te heftig. Dat maakt mijn kater nog erger, want ik ben best verslaafd aan koffie en als ik die verslaving niet onderhoud, krijg ik koppijn. Aan de andere kant is mijn katerkoppijn direct weg als het allemaal wat beter gaat en ik een kop koffie kan drinken. Bijzonder, hè, hoe dat allemaal met elkaar werkt?

Het lijkt me trouwens wel lastig om zo’n kater te hebben als je dochter thuis is. Kan je het goed verbergen? Toen mijn dochter wat kleiner was kon ik nog zeggen, kom, we gaan gezellig in bed een filmpje kijken, hartstikke gezellig. Dan zat zij lekker Alice in Wonderland te kijken terwijl ik lag te pitten. Nu is dat moeilijker, maar weet je wat het is? Als ik helemaal verrot ben, kan ik wel de knop omzetten. Je moet niet zeiken. Met een kind ben je altijd moe en slaap je altijd te weinig. Dat moet je gewoon accepteren. Als ik me niet goed voel, gebruik ik zo’n paracetamol-zetpil van duizend milligram. Ken je die? Die werken heel goed. En laten we ook eerlijk zijn: als het klaar is, is het klaar. Op een gegeven moment is die kater weg en dan kan je gewoon weer door.

Je bent net veertig geworden. Zijn er belangrijke katerlessen die je de jonge garde kunt meegeven? Het is gevaarlijk om te drinken op de dag vlak voordat je ongesteld wordt. Als ik ongesteld moet worden, maakt het niet eens uit hoeveel ik drink, de dag erna heb ik altijd een megakater. Ik houd mijn cyclus niet goed bij, dus vroeger dacht ik: huh, zoveel heb ik toch niet gedronken? Hoe kan dit nou? Wat is er aan de hand? Als dat nu gebeurt, weet ik dat ik ongesteld ga worden. Alcohol en een verandering van je hormoonbalans gaan echt niet samen.

Bedankt, Jojanneke.