DJ Waxfiend zette ‘NORI’ van Ronnie Flex op oude trapbeats, en het klinkt sick

Sinds Ronnie Flex in de zomer van 2013 een eigen Versace-remix maakte is de wereld niet meer hetzelfde. Niet alleen parkeert hij daar een enorm welverdiende s/o naar Baantjer en betoogt hij waarom hij de Grote Prijs van Nederland had moeten winnen, maar hij schept ook een verlangen naar meer Ronnie-tracks op Amerikaanse trapbeats. Niet alleen bij mij, maar blijkbaar ook bij DJ Waxfiend.

Ronnie bracht dit jaar als Flonti Stacks zijn trapalbum NORI uit, en niet geheel toevallig mixte DJ Waxfiend de nummers tot één geheel. En, ja, als je toch alle vocalen hebt liggen, waarom zou je er dan niets leuks mee doen? En met leuks bedoel ik eigenlijk: het op een paar van de sickste beats van het afgelopen decennium monteren. Luister het eindresultaat hieronder.



