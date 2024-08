Deze tiener schreef een Bijbeltekst met DNA en injecteerde die in zijn dij

Het schijnt dat een jongen uit Frankrijk door middel van bio-engineering wat DNA van Bijbel- en Koran-teksten heeft geknutseld. Vervolgens zou de middelbare scholier dit DNA in zijn eigen benen hebben geïnjecteerd.

De zestienjarige Adrien Locatelli uit het Franse Grenoble deelde op de server van het Open Science Framework een kort paper, waarin hij beweert strengen DNA te hebben geproduceerd die overeenkomen met verzen uit de Bijbel en de Koran. Locatelli zegt dat hij het DNA met de Bijbelverzen vervolgens in zijn linkerdij heeft geïnjecteerd, en het DNA met de Koranverzen in zijn rechterdij.

“Dit experiment is voor mij niet meer dan een symbool voor vrede tussen religies en de wetenschap,” vertelt Locatelli in een e-mail aan Motherboard. “Het is gewoon iets symbolisch.”

De eiwitten die door Locatelli zijn gemaakt, zijn in principe korte DNA-strengen op basis van nucleotiden, die alleen op een aantal specifieke manieren kunnen worden gecombineerd.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat kunstmatige nucleotiden kunnen worden gebruikt om gegevens in op te slaan – zoals de toegangssleutel tot een digitale Bitcoin-wallet – maar ze zijn nooit eerder in een persoon geïnjecteerd.

Locatelli vertelt dat hij verschillende karakters uit het Hebreeuwse alfabet heeft gelinkt aan de nucleotiden, om zo een DNA-streng te maken die overeenkomt met de eerste paar verzen uit Genesis. In zijn verslag legt hij uit dat hij een vergelijkbare techniek gebruikte om individuele letters uit het Arabisch te vertalen naar genetische codes.

Hij gebruikte een techniek die bekendstaat als recombinant adeno-associated virus (rAAV) om de genetische code die hij op de Bijbel baseerde in het DNA van een virus te schrijven. Het Koran-DNA werd direct als eiwit in zijn been geïnjecteerd, zonder het eerst aan een virus te binden.

In zijn paper legt Locatelli niet uit hoe hij het gen in een virale vector wist te klonen.

Volgens verschillende bonnetjes die we bij Motherboard hebben mogen bekijken, heeft Locatelli voor meer dan 1100 euro aan E. coli-bacterieën en een AAV2-virus van Vector Builder gekocht. Locatelli zegt bovendien dat hij hiervoor nog geen ervaring had op het gebied van bio-engineering.

“Mijn enige ervaring is een stage van een week bij het Instituut voor Geavanceerde Biowetenschappen in Grenoble,” vertelt Locatelli aan Motherboard. “Mijn vader is een bakker en mijn moeder werkt als boekhouder. Mijn vader vond het prima dat ik dit experiment heb gedaan, maar ik heb het niet aan mijn moeder verteld.”

In zijn verslag schrijft Locatelli dat de virale injectie wat irritatie op zijn linkerdij veroorzaakte, die na ongeveer een dag wel weer wegtrokken. De injectie van het eiwit in zijn andere been leverde geen merkbare effecten op.

Het experiment van de Franse scholier kan door de meeste biotechnologische wetenschappers niet echt worden gewaardeerd. Een van hen is Sri Kosuri, een biochemicus aan de Universiteit van Californië, die als eerste met het idee kwam om DNA te gebruiken om gegeven op te slaan. Op Twitter schreef hij dat-ie van Locatelli’s stunt hoorde toen Google Scholar hem “jammer genoeg” liet weten dat Locatelli hem citeerde in zijn verslag.

“2018 kan niet snel genoeg voorbij zijn,” tweette Kosuri hier halverwege december over.

“Experimenteren op mensen of dieren brengt altijd risico’s met zich mee,” zegt Kosuri in een e-mail aan Motherboard. “Het is belangrijk om ook stil te staan bij de ethiek van een experiment.”

Locatelli staat ondanks de kritiek nog steeds achter zijn keuze om het DNA in zichzelf te injecteren.

“Als mensen iets niet begrijpen, zijn ze er naar mijn idee altijd bang voor,” zegt hij. “Bio-engineering is iets fantastisch. Ik heb niets gevaarlijks gedaan. Als het daadwerkelijk zo gevaarlijk was, zou het me nooit gelukt zijn om de benodigde spullen op het internet te kopen. We verbieden messen toch ook niet, omdat je jezelf eraan kunt snijden?”

