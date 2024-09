Dollkraut wil dat je je best doet voor zijn creepy nieuwe video

Varkens die uit elkaar barsten, duivelse kerkdiensten en een schaars gekleed meisje dat sensueel maar ook satanisch overkomt: de nieuwe video van Dollkraut is weer lekker creepy. Het liedje trouwens ook, want dat is een soort exotische, psychedelische horrorsong met een orgel en onderkoelde fluisterzang.

Ruben Baart is verantwoordelijk voor de video, en heeft geprobeerd de angstaanjagende sfeer en jaren zeventigesthetiek van het nummer Bonnie Said op beeld te zetten. Daar is hij helemaal in geslaagd. Dollkraut: “Het wringt een beetje, en dat is precies wat ik ook wilde bewerkstelligen met de plaat. Laat de mensheid er maar weer eens iets voor doen, er weer eens voor te gaan zitten en muziek te begrijpen zonder het louter maar te consumeren.” Kijk de video hierboven voor het eerst.

Het nummer is een voorbode van het nieuwe album van Dollkraut, dat deze winter zal verschijnen via een nieuw sublabel van Correspondant, dat wordt gerund door Jennifer Cardini. Dollkraut: “Het album bevat negen tracks en is veel zwaarder dan voorganger Schimanski’s Black Lullabies.” En Dollkraut komt naar je toe, dit najaar:

1 oktober: Looping Festival in Montreuil, Frankrijk.

21 oktober: Boilerroom x ADE, Plekk

22 oktober: ADE NachtiLET, Warehouse H7

28 oktober: Pitchfork Festival After, Parijs